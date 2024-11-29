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新世界行政總裁馬紹祥據報將辭職 上任僅兩個月

彭博報道，今年9月底人事大地震的新世界發展（0017）行政總裁馬紹祥將會辭職，公司最快今日下午發公告。

報道約在下午1時43分發布，新世界股價午後跌幅擴大，現報6.66元，跌幅2.6%，暫成交5150萬元。報道指新世界尚未立即回應查詢。

相關報道：新世界發展突停牌 傳行政總裁馬紹祥辭職 執董黃少媚接任

本報記者在上周新世界股東會後，曾就新世界管理班子問題追訪馬紹祥，惟未獲回應。而當日除了新世界主席鄭家純及其女兒兼執董鄭志雯有親身出席外；其餘三個兒子，即非執行副主席鄭志剛、兩名非執董鄭志明及鄭志恒均以線上方式參會。

新世界發展今年9月底公布，曾被視為家族接班人的鄭志剛辭任行政總裁，並調任非執行董事及非執行副主席，同時委馬紹祥接手。馬紹祥當時指，在過去9個月管理團隊與鄭志剛「有好好的互動，有深入的認識及理解」，認為團隊「好有能力，無需要再調整管理層」。

此外，恒生指數公司上周五宣布季檢結果，將新世界剔出藍籌。恒生指數成份股數目亦會由82隻，增至83隻。新世界發展曾挫4.6%至6.63元。兩隻新貴快手曾升近4%至46.1元，新東方亦曾升4.08%至45.95元。

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