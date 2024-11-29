moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

新世界發展突停牌 傳行政總裁馬紹祥辭職 執董黃少媚接任

新世界發展（0017）據報即將易帥，該股剛於下午2時32分停牌，停牌前跌5.9%，報6.43元。

彭博報道，今年9月底人事大地震的新世界發展行政總裁馬紹祥將會辭職，公司最快今日下午發公告。報道約在下午1時43分發布，新世界股價午後跌幅擴大，曾跌最多6.87%，是11月25日後最大跌幅，當日跌幅為7.05%。

相關報道：新世界行政總裁馬紹祥據報將辭職 上任僅兩個月

市場消息指，新世界執行董事黃少媚將接任行政總裁一職。本報向新世界查詢馬紹祥辭職及黃少媚接任的消息，暫未獲回覆。

市傳將為新世界發展新舵手的黃少媚，根據新世界網站，她於2015年10月加盟新世界中國，    翌年協助公司第二度私有化成功。過去10年間，黃少媚帶領的團隊先後打造廣州周大福金融中心、深圳前海周大福金融大廈、深圳太子灣K11 ECOAST、上海第二座K11、杭州新世界城市藝術中心、寧波新世界等項目。

彭博引述中國銀河證券香港的中國房地產研究主管鄭懷武說，這個消息如果屬實，那是相當出人意料，因為馬紹祥才上任兩個月。但他也表示，他的卸任不會改變新世界發展未來的去槓桿策略，儘管從公司治理角度來看這是負面的。

其他報道

銀河國際證券：領展部分新界商場可受惠深圳「一簽多行」

政府就取消強積金對沖修例刊憲　明年5月1日起實施

【有片：埋身擊】倘恒指守住19000點兼持續反彈 後市將重展升勢

半日沽空金額增10% 盈富沽空增5倍 街貨5個月最少

大快活中期純利跌57% 中期息0.05元

恒指半日升258點 科指升2.6% 齊上試20天線 莎莎升8.9%

博雅互動以1.42萬枚以太幣換購約515枚比特幣

滬深三大指數半日向上 滬指升1.59%

港元拆息個別發展 1個月HIBOR連升4日 創1個月高 港元貶值見一周最弱

北京五一視界數字孿生科技申請在港上市

人民幣中間價第13日顯著強過預期 離岸人幣升值見一周最強

加拿大控告 Google 網上廣告業務涉反競爭行為

日圓升值見1個月最強 兌美元曾突破150日圓關口

譚仔進軍墨爾本 明年首季前擬再開兩間 擬擴至悉尼

內地推港澳「一簽多行」 莎莎升逾8% 賭股升逾1%

滬深三大指數低開 人行整體淨投資額5180億人幣

恒指低開20點 科指升0.04% 夢金園上市升4% 莎莎升1%

東京11月通脹率升穿2% 日圓升值

港股ADR升115點 夜期高水88點 夢金園上市 美團、名創優品、大快活等業績

 