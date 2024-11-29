新世界發展（0017）據報即將易帥，該股剛於下午2時32分停牌，停牌前跌5.9%，報6.43元。
彭博報道，今年9月底人事大地震的新世界發展行政總裁馬紹祥將會辭職，公司最快今日下午發公告。報道約在下午1時43分發布，新世界股價午後跌幅擴大，曾跌最多6.87%，是11月25日後最大跌幅，當日跌幅為7.05%。
市場消息指，新世界執行董事黃少媚將接任行政總裁一職。本報向新世界查詢馬紹祥辭職及黃少媚接任的消息，暫未獲回覆。
市傳將為新世界發展新舵手的黃少媚，根據新世界網站，她於2015年10月加盟新世界中國， 翌年協助公司第二度私有化成功。過去10年間，黃少媚帶領的團隊先後打造廣州周大福金融中心、深圳前海周大福金融大廈、深圳太子灣K11 ECOAST、上海第二座K11、杭州新世界城市藝術中心、寧波新世界等項目。
彭博引述中國銀河證券香港的中國房地產研究主管鄭懷武說，這個消息如果屬實，那是相當出人意料，因為馬紹祥才上任兩個月。但他也表示，他的卸任不會改變新世界發展未來的去槓桿策略，儘管從公司治理角度來看這是負面的。
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