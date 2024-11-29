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UNIQLO稱無用新疆棉 外交部：冀UNIQLO排除政治壓力 作出符合利益決策

時尚連鎖品牌優衣庫（UNIQLO）母企迅銷首席執行官柳井正近日接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，公司在產品中並未使用來自中國新疆地區的棉花。