時尚連鎖品牌優衣庫（UNIQLO）母企迅銷首席執行官柳井正近日接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，公司在產品中並未使用來自中國新疆地區的棉花。

外交部發言人毛寧在例行記者會上表示，新疆地區的棉花是世界上最好的棉花之一。我們希望有關企業能夠排除政治壓力和不良干擾，獨立自主做出符合自身利益的商業決策。