大市成交增23%，北水流入則減少58%，全月計累計流入1250.2億元，按月增加49.16%，金額是2021年1月後新高。

全周計，三大指數均上升，全月計則下跌，連跌第2個月，其中，恒指、國指跌逾4%，幅度是1月後最大，而科指則跌3.2%，較上月收窄。

受惠「一簽多行」，消費、商場、賭股普遍上升，金沙中國（1928）、銀河娛樂（0027）升逾4%，莎莎國際（0178）更升11%。

恒指今早低開20點，高位升291點，低位跌54點，高低波幅346點。上升股份比例為41.68%，下跌為23.57%，無升跌為34.74%。

恒指收市升56點或0.29%，報19423點，大市成交金額1335億元，較上日增加23.37%，是11月27日1389.12億元成交後最多；國指升22點或0.32%，報6946點。恒生科技指數收報4353點，升1.06%。

藍籌股成交金額548.2億元，佔大市成交41.06%；科指成份股成交金額322.82億元，佔大市成交24.18%；國指成份股成交金額478.23億元，佔大市成交35.82%。

24隻雙櫃台股，總成交0.59億元人民幣，相當於約0.64億港元，佔大市成交的0.05%。

窩輪及牛熊證成交金額增加17.7%，至119.24億元，佔大市成交8.93%。牛熊證成交金額68.95億元，增加40.8%；窩輪成交金額50.28億元，減少3.91%。

藍籌62隻升，17隻下跌，3隻無升跌。信義光能（0968）升4.56%，收報3.44元，是升幅最大的藍籌，新世界發展（0017）跌5.99%，收報6.43元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股27隻升，3隻下跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報8.76元，升4.16%；跌幅最大的是美團（3690）收報168.7元，跌2.03%。

恒指10天線(19448.03點)得而復失。科指升穿10天線(4324.7點)，20天線(4430.19點)得而復失。

北水南下合計淨流入32.78億元，較上日減少58.03%，連續第12日流入，累計流入733.31億元，對上一次連續12日淨流入是7月11日。北水本月累計流入1250.2億元，按月增加49.16%，連續第3個月增加，金額是2021年1月後新高，連續第17個月流入。

三大指數一周表現

恒指本周累升1.01%或193點，升幅是11月08日後最大，當時收市升幅為1.08%；本周表現最佳的是信義光能（0968），累升10.97%，其次為舜宇（2382）及吉利（0175），分別升8.25%及7.94%。而表現最差的是中升（0881），累跌9.88%，其次為新世界發展（0017）及中銀香港（2388），分別跌7.48%及5.91%。

國指本周累升0.87%或59點，升幅是11月08日後最大，當時收市升幅為1.62%；本周表現最佳的是快手（1024），累升8.68%，其次為舜宇（2382）及吉利（0175），分別升8.25%及7.94%。而表現最差的是交行（3328），累跌2.94%，其次為小米（1810）及申洲國際（2313），分別跌2.8%及2.46%。

科指本周累升2.53%或107點，升幅是11月08日後最大，當時收市升幅為4.11%；本周表現最佳的是閱文（0772），累升13.2%，其次為快手（1024）及舜宇（2382），分別升8.68%及8.25%。而表現最差的是蔚來（9866），累跌4.87%，其次為小米（1810）及網易（9999），分別跌2.8%及1.47%。

1個月表現

恒指本月累跌4.4%或893點，跌幅是1月後最大，當時收市跌幅為9.16%；恒指連跌2個月，對上一次連跌2個月，是7月31日；本月表現最佳的是中升（0881），累升28.52%，其次為舜宇（2382）及農夫山泉（9633），分別升24.28%及14.53%。而表現最差的是新世界發展（0017），累跌17.77%，其次為理想（2015）及康師傅（0322），分別跌15.18%及14.17%。

國指本月累跌4.37%或317點，跌幅是1月後最大，當時收市跌幅為9.96%；國指連跌2個月，對上一次連跌2個月，是7月31日；本月表現最佳的是舜宇（2382），累升24.28%，其次為農夫山泉（9633）及網易（9999），分別升14.53%及8.56%。而表現最差的是理想（2015），累跌15.18%，其次為龍湖集團（0960）及石藥（1093），分別跌13.47%及11.83%。

科指本月累跌3.24%或145點，跌幅是10月後最大，當時收市跌幅為5.32%；科指連跌2個月，對上一次連跌2個月，是6月28日；本月表現最佳的是舜宇（2382），累升24.28%，其次為金山軟件（3888）及網易（9999），分別升16.73%及8.56%。而表現最差的是蔚來（9866），累跌17.89%，其次為理想（2015）及嗶哩嗶哩（9626），分別跌15.18%及12.66%。

午後消息股表現

匯豐據報將關閉中國信用卡業務。匯控（0005）創52周高，見72.7元，收報72.5元，升0.55%。

新世界發展（0017）突停牌 傳行政總裁馬紹祥辭職 執董黃少媚接任。新世界百貨（0825）停牌。

新創建（0659）收報7.86元，升0.77%。

周大福（1929）收報7.13元，升0.28%。

大快活（0052）中期純利跌57% 中期息0.05元。收報6.59元，無升跌。

博雅互動（0434）以1.42萬枚以太幣換購約515枚比特幣。收報4.91元，升1.45%。

今早及隔晚消息股表現

譚仔（2217）進軍墨爾本 明年首季前擬再開兩間 擬擴至悉尼。收報0.78元，無升跌。

深圳赴港「一簽多行」政策周日起恢復實施。

消費股

莎莎國際（0178）收報0.75元，升11.94%。曾升最多13.43%，是10月7日後最大升幅，當日升幅為27.03%。高見0.76元，是10月17日0.76元後最高。今日收市報0.75元，是10月14日後收市新高，當日報0.76元。連升5日，累計升0.08元，對上一次連升5日是9月20日。

周大福（1929）收報7.13元，升0.28%。

普拉達（1913）收報53.3元，跌1.11%。

六福集團（0590）收報14.66元，無升跌。

周生生（0116）收報6.45元，升0.94%。

東方表行集團（0398）收報3.72元，升1.36%。

英皇鐘錶珠寶（0887）收報0.174元，升0.58%。

景福集團（0280）收報0.355元，升1.43%。

謝瑞麟（0417）收報0.74元，無升跌。

寶光實業（0084）收報0.075元，無升跌。

新秀麗（1910）收報21元，升3.45%。

商場股

希慎（0014）收報12.52元，跌0.48%。

太古地產（1972）收報15.5元，跌0.39%。

九龍倉置業（1997）收報20.85元，跌1.42%。

新世界發展（0017）停牌。

新鴻基地產（0016）收報77.25元，跌0.32%。

冠君產業信託（2778）收報1.69元，無升跌。

濠賭股

新濠國際發展（0200）收報4.82元，升0.84%。

美高梅中國（2282）收報9.76元，升2.2%。

澳博（0880）收報2.74元，升3.4%。

永利澳門（1128）收報5.84元，升3.36%。

銀河娛樂（0027）收報34.55元，升4.07%。

金沙中國（1928）收報19.84元，升4.42%。

信德（0242）收報0.66元，升1.54%。

夢金園（2585）上市，定價12元。創52周高，見13.2元，平上市低位0元，收報12.9元，升7.5%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，美團（3690）收報168.7元，跌2.03%。

名創優品（9896）收報38.7元，升8.4%。

包浩斯（0483）收報0.205元，無升跌。

進智公共交通（0077）收報0.5元，無升跌。

匯漢控股（0214）收報0.375元，無升跌。

泛海集團（0129）收報0.35元，跌9.09%。

中國燃氣（0384）收報6.44元，無升跌。

大快活集團（0052）收報6.59元，無升跌。

四洲集團（0374）收報2.5元，無升跌。

皓天財經集團（1260）收報0.246元，升2.93%。

ESR（1821）：證券投資基金已於上交所開始發售。停牌。

德翔海運（2510）預告今年首十月溢利大增37倍至不少於2.7億美元。收報4.34元，升3.83%。

其士（0025）中期多賺近四成派息增 ，周亦卿子周維正9年後再任執董兼升任副主席。收報4.41元，無升跌。

波司登（3998）中期多賺23%，派中期息每股6港仙。收報4.05元，跌3.8%。

遠東發展（0035）半年盈轉虧，蝕7.69億元。見52周低0.95元，收報1元，跌4.76%。

毛記葵涌（1716）中期虧轉盈，賺422萬元。收報0.375元，無升跌。

新世界（0017）出售啟德體育園營運公司權益予周大福企業，代價4.17億元。停牌。

迪生創建（0113）中期少賺四成至1.32億 ，維持中期息0.1元兼進行1億元回購。收報4.67元，升4.94%。

阿里（9988）旗下企業數字化平台「釘釘」登陸香港。收報83.65元，升0.3%。

大家樂（0341）：續與業主商討租約，市民對價格敏感，明年加價空間不大。收報7.87元，跌0.13%。

震雄（0057）中期盈利按年增29%至6516萬 ，每股中期息3.8仙。收報1.45元，升4.32%。

富臨（1443）中期轉蝕4060萬元，不派中期息。收報0.131元，升2.34%。

越秀地產（0123）聯合體以78.97億人幣奪上海浦東楊思地塊。收報5.66元，升2.54%。

Kuang Ming Investments Pte. Limited增持維他奶（0345）。收報12.36元，升1.81%。

破頂股表現

破頂股包括，錦藝集團控股（0565）創上市新高，見1.87元，收報1.87元，升11.98%；趣致集團（0917）創上市新高，見74.75元，收報71.65元，升10.49%；奇富科技－Ｓ（3660）創上市新高，見150元，收報150元，升3.45%；萬國黃金集團（3939）創上市新高，見12.54元，收報12.18元，升0.5%；大洋環球控股（8476）創上市新高，見2.6元，收報2.57元，升1.18%；Ａ工銀中金美（3011）創上市新高，見9030.9元，收報9030.9元，升0.1%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1139.35元，收報1139.25元，升0.02%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1078.4元，收報1078.4元，升0.06%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1161.8元，收報1161.8元，升0.25%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見568.95元，收報568.95元，升0.01%；安碩中國國債－Ｒ（83012）創上市新高，見54.46元，收報54.46元，升0.04%；匯控（0005）創52周高，見72.7元，收報72.5元，升0.55%；國泰航空（0293）創52周高，見9.75元，收報9.71元，升0.62%；裕元集團（0551）創52周高，見17.48元，收報17.4元，升4.07%；國際資源（1051）創52周高，見3.06元，收報3.06元，無升跌；美捷滙控股（1389）創52周高，見0.255元，收報0.255元，升19.72%；信邦控股（1571）創52周高，見4.2元，收報3.95元，跌3.19%；中國金屬利用（1636）創52周高，見0.34元，收報0.208元，升6.12%；興合控股（1891）創52周高，見0.245元，收報0.208元，升89.09%；南旋控股（1982）創52周高，見0.96元，收報0.9元，跌5.26%。

破頂指數成份股包括，匯控（0005）創52周高，見72.7元，收報72.5元，升0.55%。

破底股方面

14隻股份創上市新低，其中十隻包括，中教控股（0839）低見3.35元，收報3.48元，跌4.4%；中國水業集團（1129）低見0.044元，收報0.052元，跌1.89%；中國碳中和（1372）低見0.24元，收報0.245元，跌3.92%；火山邑動國際控股（1715）低見0.25元，收報0.25元，跌37.5%；鴻盛昌資源（1850）低見0.132元，收報0.132元，跌2.94%；新高教集團（2001）低見0.88元，收報0.91元，跌51.34%；維信金科（2003）低見1.83元，收報1.89元，跌3.08%；QUANTUMPH-P（2228）低見3.2元，收報3.26元，跌4.96%；中天湖南集團（2433）低見0.135元，收報0.141元，升0.71%；友芝友生物－Ｂ（2496）低見4.59元，收報4.59元，跌0.22%。

36隻股份創52周低，其中十隻包括，遠東發展（0035）低見0.95元，收報1元，跌4.76%；科聯系統（0046）低見1.63元，收報1.63元，跌0.61%；結好控股（0064）低見0.125元，收報0.126元，升0.8%；凱聯國際酒店（0105）低見4.8元，收報5.2元，跌3.35%；新興光學（0125）低見0.415元，收報0.42元，無升跌；和記電訊香港（0215）低見0.93元，收報0.93元，跌1.06%；冠忠巴士集團（0306）低見1.2元，收報1.32元，升0.76%；中滙集團（0382）低見1.86元，收報1.96元，跌6.67%；南華集團控股（0413）低見0.027元，收報0.032元，跌3.03%；鼎益豐控股（0612）低見0.105元，收報0.125元，升4.17%。

異動股

上升異動股，包括，滿地科技股份（1400）平上市低位0.011元，收報0.021元，升90.91%；興合控股（1891）創52周高，見0.245元，收報0.208元，升89.09%；中國華君（0377）平上市低位0.62元，收報1.2元，升71.43%；天璽曜１１（1010）收報0.51元，升61.9%；匯盈控股（0821）收報0.056元，升51.35%；雅居投資控股（8426）收報0.405元，升50%；基石金融（8112）收報0.183元，升34.56%；西王置業（2088）收報0.044元，升33.33%；易和國際控股（8659）收報0.58元，升30.34%；高科橋（9963）收報0.157元，升29.75%；寰宇娛樂文化（1046）收報0.385元，升28.33%。

下跌異動股，包括，新高教（2001）創上市新低，見0.88元，收報0.91元，跌51.34%；火山邑動國際控股（1715）創上市新低，見0.25元，收報0.25元，跌37.5%；恆新豐控股（1920）收報0.48元，跌25%；金寶通（0320）收報0.43元，跌20.37%；亨泰（0197）收報0.24元，跌20%；萬嘉集團（0401）收報0.062元，跌19.48%；能源及能量環球（1142）收報0.295元，跌18.06%；進昇集團控股（1581）收報0.122元，跌17.01%；環能國際（1102）收報0.064元，跌16.88%；金威醫療（8143）收報0.096元，跌16.52%。

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