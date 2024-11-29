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本港10月零售销售額跌2.9% 跌幅小於預期

統計處公布，10月的零售業總銷貨價值的臨時估計為329億元，按年跌2.9%，跌幅小於預期。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值按年下跌11.1%。其次為超級市場貨品（銷貨價值下跌0.4%）；服裝（下跌9.8%）；百貨公司貨品（下跌9.2%）；汽車及汽車零件（下跌27.5%）；燃料（下跌9.6%）；書報、文具及禮品（下跌21.0%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（下跌6.9%）；中藥（下跌7.0%）；傢具及固定裝置（下跌18.0%）；以及眼鏡店（下跌10.2%）。

另一方面，電器及其他未分類耐用消費品的銷貨價值按年上升17.1%。其次為其他未分類消費品（銷貨價值上升1.0%）；食品、酒類飲品及煙草（上升0.3%）；以及藥物及化妝品（上升3.9%）。

政府發言人表示，展望未來，國家最近推出多項提振經濟的措施，將有助支持香港的消費氣氛和經濟活動。中央政府的多項惠港措施，包括恢復深圳市戶籍居民赴香港「一簽多行」個人遊簽注，並將其擴展至持居住證的深圳市非戶籍居民，加上特區政府各項提振市面氣氛的舉措，以及就業收入增加，均有助推動市民和旅客在本地市場的消費，儘管他們消費模式的改變仍會構成制約。

 

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