新世界集團宣布，馬紹祥由即日起因個人原因辭任新世界發展（0017）執行董事兼行政總裁職務，馬紹祥已確認與董事會並無意見分歧，亦無與其辭任有關的事項需要知會股東及聯交所。 現任新世界發展執行董事兼新世界中國地產行政總裁黃少媚獲委任為新世界發展行政總裁，並繼續擔任現職務，全面負責集團在香港與內地的業務，向新世界集團主席鄭家純博士匯報。
另外，集團公布董事會成員新任命，委任何智恒和劉富强為執行董事。 黃少媚將由管理團隊中特定領域的專業人員支援，就集團的香港和內地業務分別成立一個營運委員會，以維護業務營運及將管理方向制定為可執行之計劃。營運委員會將向黃少媚直接匯報。
新世界集團主席鄭家純博士表示，在檢視集團的發展方向後，瞭解到集團發展需要適時作階段性改變，而行政總裁的角色也需要作出調整。他十分高興覓得更適合的人選，而黃少媚也接受邀請，擔此重任。憑藉黃少媚過往豐富的地產及企業管理經驗，以及協助集團在香港與內地地產開發及投資管理的卓越成就，期待她在集團未來的管理發展及協同效應上發揮更重要的作用。何智恒和劉富強在不同領域具備專業知識和豐富經驗，定能為集團的未來持續發展帶來重大貢獻。
黃少媚擁有超過20年房地產經驗，加入新世界集團之前，曾於國際顧問公司擔任高級職位，亦曾於香港一家上市公司擔任華南地區董事總經理，負責在華南地區的所 有地產發展業務，具有豐富的房地產開發及管理經驗。2015年10月，她加入新世界中國出任副行政總裁，於2020年2月擢升為行政總裁，並於同年5月出任新世界發展執行董事。
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