另外，集團公布董事會成員新任命，委任何智恒和劉富强為執行董事。 黃少媚將由管理團隊中特定領域的專業人員支援，就集團的香港和內地業務分別成立一個營運委員會，以維護業務營運及將管理方向制定為可執行之計劃。營運委員會將向黃少媚直接匯報。

新世界集團主席鄭家純博士表示，在檢視集團的發展方向後，瞭解到集團發展需要適時作階段性改變，而行政總裁的角色也需要作出調整。他十分高興覓得更適合的人選，而黃少媚也接受邀請，擔此重任。憑藉黃少媚過往豐富的地產及企業管理經驗，以及協助集團在香港與內地地產開發及投資管理的卓越成就，期待她在集團未來的管理發展及協同效應上發揮更重要的作用。何智恒和劉富強在不同領域具備專業知識和豐富經驗，定能為集團的未來持續發展帶來重大貢獻。

黃少媚擁有超過20年房地產經驗，加入新世界集團之前，曾於國際顧問公司擔任高級職位，亦曾於香港一家上市公司擔任華南地區董事總經理，負責在華南地區的所 有地產發展業務，具有豐富的房地產開發及管理經驗。2015年10月，她加入新世界中國出任副行政總裁，於2020年2月擢升為行政總裁，並於同年5月出任新世界發展執行董事。

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