新批出的按揭貸款額按月增加9.5%，至190億元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款減少2.4%，至54億元；涉及二手市場交易所批出的貸款增加14%，至114億元。至於涉及轉按交易所批出的貸款則增加21.2%，至22億元。至於新取用按揭貸款額按月減少26.9%，至112億元。
以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由9月的88.6%上升0.6個百分點，至10月的89.2%。以最優惠貸款利率作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由9月的4.2%下降至10月的3.6%。10月份未償還按揭貸款總額沒有明顯變動，於10月底為約1.87萬億元。
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