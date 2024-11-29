新批出的按揭貸款額按月增加9.5%，至190億元。當中， 涉及一手市場交易所批出的貸款減少2.4%，至54億元； 涉及二手市場交易所批出的貸款增加14%，至114億元。 至於涉及轉按交易所批出的貸款則增加21.2%，至22億元。至 於新取用按揭貸款額按月減少26.9%，至112億元。

以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由9月 的88.6%上升0.6個百分點，至10月的89.2%。以最優 惠貸款利率作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由9月的4.2% 下降至10月的3.6%。10月份未償還按揭貸款總額沒有明顯變 動，於10月底為約1.87萬億元。

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