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「一簽多行」政策下月恢復 香港零售管理協會：效果仍需觀察

深圳赴港旅遊「一簽多行」政策將於下月1日起恢復，香港零售管理協會主席謝邱安儀於網上會議時表示，此次政策覆蓋範圍擴大至深圳市居住證持有人，稱「有人流自然有商機」，但對本港零售市場的實際拉動效果仍需觀察，因一些基本面已經發生變化，例如港人外遊熱潮、旅客消費模式轉變等。同時，未來減息步伐及港元匯率走勢也將影響本地市場表現。由於是次協會調查沒包括「一簽多行」、減息及港元走勢等的因素，她料香港零售業明年上半年總額可能錄得中至高單位數的跌幅。

她指出，今年4月起，香港零售總額維持約300億元的水平，即使在「五一黃金周」及「十一黃金周」期間，也因旅客消費力減弱和模式改變，刺激作用不如以往明顯。她續稱，有超過八成會員反映11月份生意持平或有跌幅，僅不到兩成會員因推廣和折扣活動錄得輕微的單位數增長。

至於「雙十一」購物節對本港零售的影響，謝邱安儀表示，國內電商平台的大規模推廣對線下業務的會員衝擊較大，但線上店舖的會員平均錄得五成增幅。展望12月，她料長假期令更多港人外遊，而且「一簽多行」政策未必很快見效，不過受訪會員或會在送禮節日做更多推廣活動以維持生意額。

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