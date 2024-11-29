和記電訊香港（0215）表示，公司參與了 6/7 吉赫頻段頻譜競投，惟考慮到多項因素，例如市場目前尚未有支援該頻段的終端設備及基礎設施，採用該頻段的市場或地區亦不多，相關應用場景欠奉，致頻譜生態未成熟；經評估成本效益，並慮及投得頻譜後須於五年內履行指定的使用條件，公司最終未有積極競投。

和記電訊又指，於是次拍賣後，該頻段尚有剩餘頻譜，公司決定繼續密切留意巿場發展，有待技術、設備及生態系統相對成熟後，再作部署，強調現時的頻譜資源充足。

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