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證監會與廉署就涉嫌公職人員行為失當案進行聯合調查

證監會公布，確認一名前職員是廉政公署提起的一宗公職人員涉嫌行為失當訟案中的三名涉案人之一。廉署在與證監會展開聯合調查後，就該案件提起訴訟，聯合調查目前仍在進行中。另外兩名被告人分別為一名律政司高級政府律師及一名醫院管理局註冊護士。

證監會在發現有人涉嫌取得及不當地使用機密資料後，隨即進行內部追查，繼而展開了是次聯合調查。證監會已解僱該名前職員，並將事件轉介廉署跟進。

證監會的調查顯示該名前職員自行與另外兩名人士合作，而證監會正在研究當中是否有人可能違反了《證券及期貨條例》。

證監會指，證監秉持最嚴格的誠信標準，並嚴肅處理任何失當行為。證監會已對該會處理機密資料及利益衝突的內部政策進行全面檢討，並提醒職員必須履行《證監會員工操守準則》下有關保密責任及避免利益衝突的義務。

證監會亦已實施一系列措施，包括重新確認文件保安分類，以及提高員工對文件保安分類和共享儲存的意識。

由於調查仍在進行中，證監會無法就案件作進一步評論。

 

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