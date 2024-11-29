證監會在發現有人涉嫌取得及不當地使用機密資料後，隨即進行內部追查，繼而展開了是次聯合調查。證監會已解僱該名前職員，並將事件轉介廉署跟進。

證監會的調查顯示該名前職員自行與另外兩名人士合作，而證監會正在研究當中是否有人可能違反了《證券及期貨條例》。

證監會指，證監秉持最嚴格的誠信標準，並嚴肅處理任何失當行為。證監會已對該會處理機密資料及利益衝突的內部政策進行全面檢討，並提醒職員必須履行《證監會員工操守準則》下有關保密責任及避免利益衝突的義務。

證監會亦已實施一系列措施，包括重新確認文件保安分類，以及提高員工對文件保安分類和共享儲存的意識。

由於調查仍在進行中，證監會無法就案件作進一步評論。

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