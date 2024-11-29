中銀香港（2388）公布，今日與9家企業就北部都會區發展，簽署意向合作備忘錄。副總裁王化斌表示，中銀香港作為香港最大的中資銀行，堅決執行中央持續鞏固提升香港國際金融中心地位的戰略要求，會協同母行及中銀集團（3988）在港機構，一同支持香港參與國家金融的高水平對外開放以及資本市場互聯互通，同時配合特區政府加大對北都招商引資的力度，為在北都進行投資建設的企業提供全方位金融服務。
王化斌在出席北都發展簽署儀式後表示，北都是香港經濟發展新動力，相關的產業規劃及佈局與香港作為國際金融、航運、貿易中心的定位高度契合，將為香港長遠經濟發展注入新的動力。今天活動有多個工商界代表參與，反映業界對北都發展前景充滿信心，以及投入到北都建設的強烈意願。
王化斌指，銀行是香港金融體系中非常重要的一環，銀行業對香港鞏固提升國際金融中心地位有義不容辭的責任，在北都建設中大有可為。未來在中央政府的戰略統領和堅定支持下，在特區政府有效的統籌規劃、各工商界的積極參與下，北都未來的發展前景非常光明，亦會為香港未來發展注入新的活力和動力。
建行亞洲公布今日與港府簽署「支持及參與北部都會區發展」意向書，並與港鐵（0066）及中華煤氣（0003）分別簽署戰略合作協議，協同推進北都的基礎設施建設及能源解決方案，促進區內的可持續發展。
建行亞洲表示，這次合作一方面深化與港鐵公司及煤氣公司的長遠合作夥伴關係，另一方面為該區發展提供堅實的金融力量，為社會帶來長遠裨益，將與各合作方將積極發揮其經營優勢並加強在能源、金融和基礎設施領域的聯繫，共同為北都的發展注入新動力。
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