王化斌在出席北都發展簽署儀式後表示，北都是香港經濟發展新動力，相關的產業規劃及佈局與香港作為國際金融、航運、貿易中心的定位高度契合，將為香港長遠經濟發展注入新的動力。今天活動有多個工商界代表參與，反映業界對北都發展前景充滿信心，以及投入到北都建設的強烈意願。

王化斌指，銀行是香港金融體系中非常重要的一環，銀行業對香港鞏固提升國際金融中心地位有義不容辭的責任，在北都建設中大有可為。未來在中央政府的戰略統領和堅定支持下，在特區政府有效的統籌規劃、各工商界的積極參與下，北都未來的發展前景非常光明，亦會為香港未來發展注入新的活力和動力。

建行亞洲公布今日與港府簽署「支持及參與北部都會區發展」意向書，並與港鐵（0066）及中華煤氣（0003）分別簽署戰略合作協議，協同推進北都的基礎設施建設及能源解決方案，促進區內的可持續發展。

建行亞洲表示，這次合作一方面深化與港鐵公司及煤氣公司的長遠合作夥伴關係，另一方面為該區發展提供堅實的金融力量，為社會帶來長遠裨益，將與各合作方將積極發揮其經營優勢並加強在能源、金融和基礎設施領域的聯繫，共同為北都的發展注入新動力。

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