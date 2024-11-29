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滴滴出行第三季轉賺9.3億元人幣

滴滴出行公布截至9月底第三季業績，受惠於平台總交易單量上升，以及其平台總交易額（GTV）增長，滴滴出行於季內扭虧為盈，轉賺9.29億元（人民幣，下同)，去年同期為虧損2.84億元。收入按年升4.96%至539.49億元。非會計準則經調整EBITDA為24.86億元。

滴滴董事長兼首席執行官程維表示，公司於過去3季均持續改善旗下產品的競爭力及其營運效率，並於中國國內及國際業務取得穩定增長。

滴滴出行季內平台總交易單量按年升15.1%至41.18億單，當中國國內訂單數目按年升10.6%至31.83億單，而國際訂單數目按年升33.4%至9.35億單；GTV方面，滴滴出行總GTV按年升10.3%至1009億元，當中國國內GTV按年升7.8%至781億元，國際GTV按年升19.7%至228億元。

滴滴表示，於今年第三季的中國國內日均交易訂單數目達3460萬單，為紀錄以來新高，公司表示計畫於司機生態系統方面持續投資，並為用家提供更多樣化和實惠的產品，以提高用家和司機的參與度。

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