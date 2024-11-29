中電（0002）公布，今日簽署北部都會區發展意向書及項目參與書，全力支持及參與北部都會區發展。為配合現時和日後北部都會區的創科、工商業及房屋等發展，中華電力的供電系統已預留足夠電力，滿足包括新田科技城和沙嶺的數據中心及超算中心等設施的電力需求。
中華電力總裁羅嘉進表示，公司致力為新發展區提供適時、可靠和低碳的電力供應，會根據北部都會區的實際發展步伐，並配合其未來發展進度及額外供電需求，加快推展相關供電規劃工作，全力支持特區政府加快北部都會區建設。
公司會繼續發揮電能專業，與不同持份者，包括政府決策局及部門協調，落實所需的電網擴建計劃，為北部都會區的發展作出貢獻。
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