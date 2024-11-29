國泰（0293）公布，國泰貨運站與工作場所安全解決方案供應商 Intenseye 合作，運用電腦視覺技術和人工智能演算法，實時分析偵測和辨識貨場內的安全和保安相關風險，減少潛在事故，並提升工作場所的整體安全表現。
國泰指，此技術利用現有的閉路電視網絡來分析工作場所潛在的安全或保安風險，例如未佩戴安全設備、車輛或場地設備過於靠近彼此或就近工作人員、不遵守行人通道或高空作業規則等。該系統還可以偵測入侵及其他許多針對貨運站的特定情況。
另外，還開發了專為貨運站特設的功能，例如當發現有貨物放置在卸貨台而未被處理，系統會提供實時警報。
此外，國泰貨運站開始在所有貨物安檢機上應用人工智能技術，以提升其鋰電池篩選效能，並計劃在 2025 年將人工智能技術引入其熱成像監測項目中。
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