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財經花生│ 金管局夥TVB製作短片介紹跨境理財通

金管局近年積極加強公眾、投資者教育工作，依家「粵港澳大灣區跨境理財通」（跨境理財通）進入 2.0 的階段，亦引入多項措施優化計劃，包括加入合資格證券公司參與、提高個人投資者額度、擴大合資格投資產品範圍、和優化內地投資者准入條件等。金管局為了加深粵港澳大灣區三地的居民對計劃嘅認識，就推出一系列有經典港產電影場景嘅電視短片，由演員鬼馬演繹，藉此用輕鬆手法，深入淺出向公眾介紹計劃為跨境投資帶來嘅便利及機遇。

一連五集嘅《跨境理財新機遇》兩分鐘電視短片系列將會喺明日開始（12月2至6日）推出，金管局稍後亦會上載短片至社交平台及網頁讓三地觀眾重溫。今次電視短片系列由TVB（電視廣播，0511）製作，採用五部於三地均膾炙人口的港產電影嘅經典場面，包括《行運超人》、《九龍城寨之圍城》、《無間道》、《唐伯虎點秋香》及《喜劇之王》，配以度身定造嘅對白，由藝員陳懿德、黃建東、蔡景行及陶大衛鬼馬演繹。

尾段再由主持人林溥來（Patrick Sir）帶出重點資訊，以輕鬆有趣的手法向觀眾簡介跨境理財通嘅特同運作、「北向通」及「南向通」對投資者資格嘅要求、開戶與投資流程、理財產品種類及投資額度，以及投資者要注意嘅事項等。