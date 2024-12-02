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恒指高開18點 美團跌半成 廣汽開市飈14.7%

恒指今早高開18點或0.1%，報19442點，大市成交金額23億元；國指今早高開0點或0.02%，報6947點。恒生科技指數開市報4355點，升0.05%。   

ATMX個別走，阿里巴巴（9988）升0.72%，報84.25元；騰訊（0700）無升跌，報398元；美團（3690）上季業績勝預期，但憂海外業務虧損擴大，開市跌5.16%，報160元；小米（1810）升1.8%，報28.25元。 

新世界發展（0017）二度易帥，該股今早復牌，跌1.09%，報6.36元；周大福（1929）開市報7.1元，跌0.42%；新世界百貨中國（0825）無成交，報0.285元；新創建集團（0659）無成交，報7.89元。

上月車企成績單出爐，汽車股普遍向上，與華為簽署深化合作協議，廣汽集團（2238）開市報3.42元，升14.77%；吉利（0175）開市報14元，升1.01%；比亞迪（1211）開市報256元，升0.95%；小鵬（9868）開市報47.1元，升1.4%；零跑（9863）開市報28.5元，升0.71%。

澳門11月博彩收入按年增長14.9%，濠賭股向好。金沙中國（1928）升1.81%，報20.2元；銀娛（0027）升1.01%，報34.9元；美高梅中國（2282）開市報9.88元，升1.23%。

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