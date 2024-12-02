11月製造業生產指數、新訂單指數分別在擴張區間升至2024年7月來、2023年3月來最高。受訪企業稱，需求基本面改善、新產品發布等因素支撐了新訂單增長。

11月新​​出口訂單指數反彈至臨界點以上，創近七個月來新高。企業反映，當月出口訂單增長主要集中在投資類別和中間品類，消費品類出口訂單量略有下降。

11月製造業就業指數在收縮區間微升，但已連續三個月低於盛衰分界線，顯示當月就業情況雖邊際改善，但整體仍不樂觀。新訂單增加而企業用工減少，積壓工作量指數在擴張區間上行。

出於應對需求擴張、建立安全庫存的考慮，製造業企業大幅增加採購，11月採購量指數在擴張區間升至四年來最高，其中中間品類原材料採購增幅最為明顯。產量增加、出境貨運延誤，使產成品庫存連續六個月走高，此外亦有部分廠商增加庫存以作緩衝。

由於鋼鐵等原物料價格上漲，11月製造業購入物價指數在擴張區間升至7月以來最高。由於市場需求尚可，成本抬升壓力得以部分傳導至銷售端，出廠價格指數連續兩個月高於臨界點，且當月創2023年11月來新高。

企業信心持續大幅改善，11月製造業生產經營預期指數升至八個月來最高，僅略低於長期均值。製造業企業認為，在政府的政策支持下，經濟環境改善，未來一年銷售將會增長。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，11月製造業供給增加、需求擴張，企業增加購買，主動回補庫存，樂觀情緒反彈，成本端和銷售價格不同程度回升，運輸物流平穩，不過企業在員工使用方面態度仍較為謹慎。自9月底以來，系列存量政策和增量政策協同發力、持續顯效，11月經濟修復有所提速。不過，當前經濟下行壓力仍大，就業持續低迷，政策刺激效果尚未傳遞至勞動市場，企業擴員增產信心有待加強。當前經濟短期築底特徵明顯但需進一步夯實，增量政策效果的持續性和有效性仍需緊密觀察。未來，經濟內部結構性和週期性壓力並存，外部不確定因素或將持續累積，政策層面需為此有充足準備。