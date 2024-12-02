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恒指半日升44點 比亞迪電子飈一成冠藍籌 汽車股普漲 廣汽升22%

恒指半日窄幅向上，早段一度升266點，高見19690點，惟之後升幅收窄，半日收升44點或0.23%，報19468點，大市成交金額778億元；國指升25點或0.37%，報6972點。恒生科技指數收報4379點，升0.6%。

大型科技股個別發展，阿里巴巴（9988）升1.32%，收報84.75元；騰訊（0700）跌0.2%，收報397.2元；美團（3690）跌3.5%，收報162.8元，為表現最差藍籌；小米（1810）升2.16%，收報28.35元；京東（9618）收報147元，升2.23%；網易（9999）收報137.4元，升2.23%；百度（9888）收報82.3元，升1.23%；快手（1024）收報48.05元，跌0.31%。

新世界發展（0017）上周五再現人事變動，股份今日復牌，開市跌逾1%後反彈，收市報6.59元，升2.49%。同系新世界百貨中國（0825）收報0.305元，升7.02%。

蘋果加速AI端應用進程，蘋果概念股向上。比亞迪電子（0285）收報38.05元，升10.13%，為表現最好藍籌；高偉電子（1415）收報26.9元，升6.96%；丘鈦科技（1478）收報6.19元，升3.86%；瑞聲（2018）一度創52周高，見37.35元，收報36.65元，升4.71%；舜宇（2382）收報65.45元，升3.97%。

廣汽集團（2238）與華為合作製造全新高階智慧新能源汽車品牌，股價領漲汽車股，收報3.65元，升22.48%；吉利（0175）收報14.34元，升3.46%；比亞迪（1211）收報260.8元，升2.84%；東風集團（0489）收報3.81元，升8.86%；小鵬（9868）收報49.15元，升5.81%；蔚來（9866）收報34.9元，升2.05%；零跑（9863）收報28.95元，升2.3%；理想（2015）逆市向下，收報88.05元，跌3.35%。

澳門11月博彩收入勝預期，金沙中國（1928）升3.07%，收報20.45元；銀娛（0027）升1.88%，收報35.2元；新濠國際發展（0200）收報5.01元，升3.94%；美高梅中國（2282）收報9.98元，升2.25%；澳博（0880）收報2.88元，升5.11%；永利澳門（1128）收報5.97元，升2.23%。

 

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