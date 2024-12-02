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HK Express即日起推出新橫向手提行李量度架

香港快運（HK Express）於今年5月更改行李政策，分成4種票價種類，手提行李及寄艙行李都有不同的尺寸及重量限制。不過，HK Express的行李架不時被乘客質疑「做細」，即使行李符合指定長闊高，卻無法通過測試架。快運最新公布，今午(2日)起推出橫向行李架，以方便旅客量度行李尺寸。

全新行李尺寸量度架即日起於香港快運所有營運的機場應用，惟手提行李的尺寸及重量限額維持不變。如乘客希望攜帶行李箱登機，需選購「經濟飛」或「無憂飛」的票種。

香港快運航空地面服務總經理黃柏燊表示：香港快運積極聆聽乘客的意見並持續改進措施，旨在為乘客提供更便捷的出行體驗。經過仔細的審視和檢討後，公司推出全新行李尺寸量度架，將放取行李的方面轉為橫向，令乘客體驗更便捷的登記程序。黃續指，「聖誕及新年假期的旅遊高峰期將至，希望此改善措施可有助提升機場櫃位及登記閘口的效率，令乘客節省更多排隊等候的時間。

今年5月 HK Express 推出全新票價選項，由以往的兩種票價選項增至四種，包括「輕便飛」、「經濟飛」、「隨心飛」及「無憂飛」。其中「輕便飛」/「經濟飛」沒有包括寄艙行李，乘客需另行預訂；至於「隨心飛」/「無憂飛」則包括1件寄艙行李。

隨身物品例如小型手袋、手提電腦包、小型背包及相機袋，尺寸規定為不超過 40 (長) x 25 (寬) x 20 (高) 厘米 (15.7 吋 x 10 吋 x 8 吋)；而登機行李尺寸則不超過 56 (長) x 36 (寬) x 23 (高) 厘米 (22 吋 x 14 吋 x 9 吋) 。

 

 

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