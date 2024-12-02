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日本鰻魚料理老店「四代目菊川」攻港銅鑼灣店今開業 冀短期內再開兩店

​投資推廣署宣布，日本鰻魚料理專門店「うなぎ四代目菊川」位於銅鑼灣的首間門店正式開幕，負責日本店營運的Passion Geeks株式會社社長阿部翔悟表示，對香港的業務寄予厚望，計劃於短期內在香港再開設兩間門店，並推出另一個更大眾化的鰻魚料理品牌。

據​投資推廣署介紹，うなぎ四代目菊川創立於1932年，擁有悠久的鰻魚批發與料理背景，品牌目前已擴展至台灣、泰國、南韓等地，其香港辦公室為東亞地區總部。

阿部翔悟表示，餐廳致力向全球推廣豐富的日本飲食文化，而香港提供了一個絕佳平台以實現目標，因此選擇以香港作為東亞地區總部，實現其願景。

　　 

投資推廣署助理署長劉智元則表示，很高興うなぎ四代目菊川選擇香港作為東亞區域總部，這充分體現了香港作為國際美食之都的吸引力，以及作為連繫國際市場的重要平台優勢，祝願他們的香港及亞洲業務取得成功。

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