財經事務及庫務局副局長陳浩濂今日在立法會上表示，該局建議香港繼續履行國際義務，向亞洲開發基金按一貫的分擔比率捐款，即目標捐款總額的0.57%，金額為1820萬美元。
他表示，政府會採用亞開行建議的時間表，攤分11年向基金作出捐款。財庫局會在相關財政年度的預算草案中預留足夠的撥款。
陳浩濂指出，亞開行於1973年創立，旨在支持亞太區內的扶貧工作及改善受助成員的生活質素，支援項目包括道路改善、配電、供水和衞生設施，以至農業、教育和公共衞生發展計劃等。
鑑於基金的援助屬捐贈性質，亞開行需定期為基金補充資金，一般為每4年一次。作為亞開行的已發展成員，自1983年起，香港一直定期向基金提供捐款，至今已承諾的捐款額已達1.49億美元。
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