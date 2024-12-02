港股12月開門紅，恒指收市升126點或0.65%，報19550點，大市成交金額1460億元，較上日增加9.44%；國指升62點或0.9%，報7009點。恒生科技指數收報4405點，升1.2%。
大型科技股普遍上漲，阿里巴巴（9988）升0.42%，收報84元；騰訊（0700）升0.45%，收報399.8元；美團（3690）逆市跌0.77%，收報167.4元；小米（1810）升2.88%，收報28.55元；百度 （9888）升1.97%，收報82.9元；快手（1024）收報48.6元，升0.83%；京東（9618）收報147.3元，升2.43%；網易（9999）收報138.1元，升2.75%。
新世界（0017）上周五再現人事變動，股份今日復牌，收報6.61元，升2.8%；同系新世界百貨中國（0825）收報0.3元，升5.26%。
蘋果加速AI端應用進程，蘋果概念股走高，比亞迪電子（0285）收報38.45元，升11.29%，為表現最好藍籌；高偉電子（1415）收報27.1元，升7.75%；丘鈦科技（1478）收報6.22元，升4.36%；瑞聲科技(2018收報36.5元，升4.29%；舜宇光學科技（2382）收報65.15元，升3.49%。
汽車股普遍受捧。廣汽集團（2238）與華為合作打造全新高端智慧新能源汽車品牌，收報3.73元，升25.17%；吉利（0175）收報14.42元，升4.04%；比亞迪（1211）收報259.8元，升2.44%；東風集團（0489）收報3.75元，升7.14%；北京汽車（1958）收報2.42元，升8.04%；小鵬（9868）收報48.8元，升5.06%；蔚來（9866）收報35.2元，升2.92%；理想（2015）收報88.75元，逆市跌2.58%，為表現最差藍籌。
11月澳門博彩收入勝預期，中央明年起放寬內地居民赴澳，濠賭股表現活躍，金沙中國（1928）升2.32%，收報20.3元；銀娛（0027）升1.59%，收報35.1元；新濠國際發展（0200）收報5.02元，升4.15%；澳博（0880）收報2.86元，升4.38%；永利澳門（1128）收報5.97元，升2.23%。
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