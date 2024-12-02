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UNIQLO掌舵人柳井正：日企「去中化」行不通

優衣庫（UNIQLO）母公司迅銷集團創辦人兼事長柳井正早前接受外媒訪問時，提到 UNIQLO 並未使用來自新疆棉，引發內地網民揚言抵制。《日經中文網》今日刊出柳井正在10月中旬的專訪內容，他當時表示，中國的重要性不會改變，明確表示當前日本企業「去中化」的做法行不通。

對於日本服裝企業推進「去中國化」，柳井正認為「行不通」，「大規模工廠不可能如此輕鬆建成。透過多年的失敗歷史知道，不可能輕易做到像中國工廠。」柳井正又指：「我們在中國增長的同時也實現增長。通過齊心協力，中國的紡織產業也不斷發展」。

 

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