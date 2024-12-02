公司表示，可能其他要約為獨立於11月20日公告所提述中國移動（0941）可能提出的現金收購要約。於本公告日期，公司與I Squared Asia Advisors Pte Ltd。仍在討論該建議的條款（包括價格）。公司已向聯交所申請股份自12月3日起恢復在聯交所進行買賣。

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