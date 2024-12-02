安永亞太區上市服務主管蔡偉榮認為，美國減息周期預期有助改善非美元區流動性，以及內地支持企業赴境外上市，尤其來港再上市，料香港明年新股集資額有望達到1200億元，重返三甲。他續稱與投行溝通時，明年上半年香港新股管線情况未完全準備好，故下半年較上半年更好。

該行整理截至今年11月28日及12月末將於上市的數據，估計今年全球集資額最多是印度國家和孟買證券交易所，將達到180億美元（約1404億港元），新股宗數亦有314家，主要由於年內有現代汽車印度和NTPC Green Energy，分別集資33.16億美元及23.56億美元。至於第二位為納斯特證券交易所，集資額及新股宗數分別為165億美元及117家。

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