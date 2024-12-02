香港航空宣布，將於 2025 年 1 月 18 日起恢復營運往返加拿大溫哥華的直航服務，每周提供兩班服務。
溫哥華是香港航空首個北美航點，曾於 2017 年 6 月首航。香港航空重新開通此航線，藉此展現重返國際市場的決心。香港航空主席閻波表示，溫哥華航線的開通將進一步完善公司的亞洲航線網絡，為全球旅客提供更豐富和便捷的出行選擇，連接香港、大灣區、大洋洲以及北美洲。
香港航空目前已覆蓋 30 多個航點，今年航班數量已全面恢復至疫情前水平，平均客座率維持約 85%，預計全年載客量將達標，超過 500萬人次。為配合業務發展，公司將會繼續按需求擴展機隊規模，以進一步提升運力。
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