「渣打A. Point Card」獎賞覆蓋大灣區超過8000萬間商戶，同時支援多地乘車、叫車以及提供200多個不同行業的小程式，港人到內地旅遊消費更得心應手。交通出行方面，AlipayHK早前已在港接入超過9成公共交通，內地更打通深圳、廣州、佛山、中山、上海、東莞等城市的公共交通工具，同時覆蓋本地及內地高德call車、Uber、高鐵等交通場景。

此外，以AlipayHK綁定A. Point Card跨境消費、繳費交稅、搭車及其他消費均可獲高達20倍A. Point回贈，可即時抵銷簽賬及兌換各種禮遇。另於，客戶於本地逾15萬間AlipayHK合作零售商戶消費亦可賺取高達10倍A. Point回贈。新客戶可賺取超過3,000元迎新獎賞，包括700,000A. Point（總值700元消費額）、本地交稅繳費免手續費、出行優惠（總值1,152元）及高達888元的跨境消費立減獎賞等。

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