moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

渣打及AlipayHK合推渣打A. Point Card 獎賞覆蓋大灣區逾8000萬間商戶

渣打香港與AlipayHK今日宣布，旗下合作推出的渣打信用卡「Q Credit Card」重新命名為「渣打A. Point Card」，發揮雙方優勢提升信用卡的便利度與實用性，改善客戶跨境消費體驗。

「渣打A. Point Card」獎賞覆蓋大灣區超過8000萬間商戶，同時支援多地乘車、叫車以及提供200多個不同行業的小程式，港人到內地旅遊消費更得心應手。交通出行方面，AlipayHK早前已在港接入超過9成公共交通，內地更打通深圳、廣州、佛山、中山、上海、東莞等城市的公共交通工具，同時覆蓋本地及內地高德call車、Uber、高鐵等交通場景。

此外，以AlipayHK綁定A. Point Card跨境消費、繳費交稅、搭車及其他消費均可獲高達20倍A. Point回贈，可即時抵銷簽賬及兌換各種禮遇。另於，客戶於本地逾15萬間AlipayHK合作零售商戶消費亦可賺取高達10倍A. Point回贈。新客戶可賺取超過3,000元迎新獎賞，包括700,000A. Point（總值700元消費額）、本地交稅繳費免手續費、出行優惠（總值1,152元）及高達888元的跨境消費立減獎賞等。

其他報道

長實北京高端項目多次加推  獲影星購入聯排單位

美國擬再對中國晶片業出手 據報限制向140家中企供貨

騰訊旗下微醫據報擬明年來港上市 籌最多39億元

A股三大指數升逾1% 兩市全日成交1.8萬億元

WeChat Pay HK伙港燈推10元繳費電子現金券

財庫局陳浩濂：建議續向亞洲開發基金分11年捐款1820萬美元

日本鰻魚料理老店「四代目菊川」攻港銅鑼灣店今開業 冀短期內再開兩店

【有片：埋身擊】黃金白銀反覆偏軟 後市或進一步下試支持位

黃天祐：會計界面臨複雜挑戰 冀監管機構與業界合作確保高質審計服務

HK Express今午起推出新橫向手提行李量度架

兩款藥物被納入「國家醫保藥品目錄」

恒指半日升44點 比亞迪電子飈一成冠藍籌 汽車股普漲 廣汽升22%

滬深三大指數半日向上 滬指升1.02%

一個月HIBOR 4.35929% 連升5日

小鵬汽車升逾6% 上月交付量破3萬輛 何小鵬宣布X9推副駕座椅煥新服務

陳茂波料本財年財赤約1000億元　高於原來估算的481億元

新世界復牌最多反彈6.84% 黃少媚接任CEO

澳門11月博彩收入勝預期賭股揚 金沙澳博曾彈逾6%

匯控已聘獵頭公司物色主席杜嘉祺繼任人選

中國11月財新製造業PMI51.5 勝預期 連續兩個月處擴張區間

A股三大指數個別發展 人民幣中間價創3周高 人行今淨回籠2160億元

恒指高開18點 美團跌半成 廣汽開市飈14.7%