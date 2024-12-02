moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

金源國際擬10億元在日本二世古建零售娛樂新地標

金源國際（0677）宣佈，將於十年內投資約10億元，將位於北海道二世古佔地超過25萬平方米的土地及物業，建設成Hirafu Grand Centro，一個集零售和娛樂於一身的新地標。這個名為Project Hir@fu的計劃正進入試驗階段，將於今年冬季推出七家新餐廳，並於2025年底前再推出十多家餐廳及八家零售店舖。該集團今日股價收報0.395元，跌2.47%。 

Hirafu Grand Centro所在位置，可容易前往Niseko United Ski Resort的四大滑雪場。預計年增長率為5%至10%的全球養生保健市場規模，將於2024年增至達1.8 兆美元。Hirafu Grand Centro 希望能支持和提升日本滑雪後的休閒活動，迎合國內外追求這類體驗的旅遊市場。

該集團指，北海道直達倶知安的新幹線預計2034 年左右開通，Hirafu Grand Centro 將成為該地的首選旅遊目的地。項目將加強二世古的吸引力，為當地提供更多樣化的零售、餐飲和娛樂選擇，打造品味生活樞紐，鞏固二世古作為世界級旅遊目的地的地位。 

金源國際發展集團執行主席林烱熾表示：「Hirafu Grand Centro是二世古未來的大膽願景。我們不只要打造一個零售和娛樂新地標，還希望創造能滿足現今旅客不斷求變的旅遊需求。透過把注重健康的理念融入我們的零售和娛樂項目中，我們正為快速擴張的健康市場，打造一個獨一無二的目的地。」。

為促進當地的藝術和文化在日本國內外的發展，集團在今年11月27日成立了二世古藝術文化協會，為來自北海道、倶知安和二世古的藝術家和文化鑑賞家提供展覽他們作品的平台。

其他報道

渣打及AlipayHK合推渣打A. Point Card 獎賞覆蓋大灣區逾8000萬間商戶

香港航空明年1月18日起恢復溫哥華直航服務 每周兩班航班

安永料今年香港新股集資額升八成至834億元 明年有望重返三甲

香港寬頻：確認收I Squared全購意向 申明日復牌

UNIQLO掌舵人柳井正：日企「去中化」行不通

港股12月開門紅 恒指收漲126點 比亞迪電子升11% 車股表現亮眼 廣汽漲25%

長實北京高端項目多次加推  獲影星購入聯排單位

美國擬再對中國晶片業出手 據報限制向140家中企供貨

騰訊旗下微醫據報擬明年來港上市 籌最多39億元

A股三大指數升逾1% 兩市全日成交1.8萬億元

WeChat Pay HK伙港燈推10元繳費電子現金券

財庫局陳浩濂：建議續向亞洲開發基金分11年捐款1820萬美元

日本鰻魚料理老店「四代目菊川」攻港銅鑼灣店今開業 冀短期內再開兩店

【有片：埋身擊】黃金白銀反覆偏軟 後市或進一步下試支持位

黃天祐：會計界面臨複雜挑戰 冀監管機構與業界合作確保高質審計服務

HK Express今午起推出新橫向手提行李量度架

兩款藥物被納入「國家醫保藥品目錄」

恒指半日升44點 比亞迪電子飈一成冠藍籌 汽車股普漲 廣汽升22%

滬深三大指數半日向上 滬指升1.02%

一個月HIBOR 4.35929% 連升5日

小鵬汽車升逾6% 上月交付量破3萬輛 何小鵬宣布X9推副駕座椅煥新服務