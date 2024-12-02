香港三跑系統啟用後，香港空運物流業界決定踢返場波慶祝下，宣布為期五個月嘅「香港空運物流足球聯賽」正式開賽，由今年11月至明年4月為止。開幕儀式嘅主禮嘉賓仲有香港運輸及物流局局長林世雄，唔知佢會唔會落場踢埋一份呢。