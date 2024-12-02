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財經花生丨三跑系統啟用 香港空運業界：踢返場波慶祝下

香港三跑系統啟用後，香港空運物流業界決定踢返場波慶祝下，宣布為期五個月嘅「香港空運物流足球聯賽」正式開賽，由今年11月至明年4月為止。開幕儀式嘅主禮嘉賓仲有香港運輸及物流局局長林世雄，唔知佢會唔會落場踢埋一份呢。

香港貨運物流業協會、香港空運貨站作為今年活動籌辦機構。香港空運貨站行政總裁鄺永銓就話，香港空運物流業就好似一支足球隊，每位球員喺各自崗位上發揮最佳表現，互相配合，令香港機場多年來成為世界上最繁忙嘅貨運機場。

呢個比賽共8隊參加，包括香港貨運物流業協會、香港空運貨站、香港機場管理局、亞洲空運中心、機場保安公司（AVSECO）、國泰貨運站、香港海關（C&ED）和香港物流協會。

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