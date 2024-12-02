他說，過去十年間，由2013年至2023年香港與「一帶一路」經濟體的對外貿易額增長近六成，充分顯示出「一帶一路」倡議對促進區域合作與經濟增長的巨大潛力。吉爾吉斯作為「一帶一路」倡議的重要夥伴，同時也是香港在中亞地區的重要貿易夥伴。如這次在港發債計劃得以實行，視乎市場情況，將傾向於2025年以人民幣及美元發行，不僅將為兩地合作寫下新篇章，也為其他「一帶一路」國家提供寶貴的參考和示範。他相信，吉爾吉斯共和國與香港的合作將為雙方經濟帶來豐碩成果，開創互利共贏的新局面。

他衷心期望，未來會有更多「一帶一路」沿線國家充分利用香港國際化、多元化的融資平台優勢，選擇在港發行各類債券，促進國際資金與「一帶一路」項目的有效對接，助力相關項目更快、更好地落實與發展。同時，這也將進一步鞏固香港作為全球金融樞紐的地位，增強他們的核心競爭力，為香港金融市場帶來更多創新動力，開啟更廣闊的發展空間。

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