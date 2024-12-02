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財庫局陳浩濂：歡迎吉爾吉斯考慮來港發債

財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，今天出席了吉爾吉斯財政部與金融機構在香港聯合舉辦的推廣研討會及非交易路演，與吉爾吉斯副財長Mr Umutzhan Mominovich Amanbaev交流，並歡迎吉爾吉斯積極考慮於首次在香港發行主權債券。

他說，過去十年間，由2013年至2023年香港與「一帶一路」經濟體的對外貿易額增長近六成，充分顯示出「一帶一路」倡議對促進區域合作與經濟增長的巨大潛力。吉爾吉斯作為「一帶一路」倡議的重要夥伴，同時也是香港在中亞地區的重要貿易夥伴。如這次在港發債計劃得以實行，視乎市場情況，將傾向於2025年以人民幣及美元發行，不僅將為兩地合作寫下新篇章，也為其他「一帶一路」國家提供寶貴的參考和示範。他相信，吉爾吉斯共和國與香港的合作將為雙方經濟帶來豐碩成果，開創互利共贏的新局面。

 

他衷心期望，未來會有更多「一帶一路」沿線國家充分利用香港國際化、多元化的融資平台優勢，選擇在港發行各類債券，促進國際資金與「一帶一路」項目的有效對接，助力相關項目更快、更好地落實與發展。同時，這也將進一步鞏固香港作為全球金融樞紐的地位，增強他們的核心競爭力，為香港金融市場帶來更多創新動力，開啟更廣闊的發展空間。

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