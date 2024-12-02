惠州26-6油田開發項目是中國海油在南海的首個深部潛山儲層開發項目。公司積極應用最新技術成果，在該項目應用中國首個智能海上鑽採平台，實現海上油氣資源高效開發，為粵港澳大灣區經濟社會發展提供堅實保障。中國海油擁有該項目100%的權益，並擔任作業者。

中海油今日股價收報17.06元，跌0.23%，成交額達13.26億元。

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