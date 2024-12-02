中國海洋石油（0883）今天宣布，位於珠江口盆地的惠州26-6油田開發項目投產，該油田平均水深約110米，主要生產設施為新建1座綜合智能鑽採平台以及經過適應性改造後的「南海奮進」FPSO。計劃投產19口開發井。其中採油井2口，採氣井17口。其預計2027年將實現日產約2.06萬桶油當量的高峰產量，主要產品為輕質原油和天然氣。
惠州26-6油田開發項目是中國海油在南海的首個深部潛山儲層開發項目。公司積極應用最新技術成果，在該項目應用中國首個智能海上鑽採平台，實現海上油氣資源高效開發，為粵港澳大灣區經濟社會發展提供堅實保障。中國海油擁有該項目100%的權益，並擔任作業者。
中海油今日股價收報17.06元，跌0.23%，成交額達13.26億元。
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