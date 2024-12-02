新地執行董事郭基泓表示，國家發展一日千里，尤其在航天事業領域碩果纍纍，屢創高峰。本次研學交流活動行程豐富，寓學於樂。學生們既可了解國家載人航天領域的發展和成就，亦可欣賞豐富的中華文化，同時與深圳學生分享閱讀樂趣。新地希望通過一系列活動擴闊香港青少年的視野，培養他們的愛國情懷和國民身份認同。

參與研學的香港師生首先到訪深圳市綠航星際太空科技研究院，師生可近距離探秘太空基地，了解航天員的日常，聆聽國家航天英雄故事等。研學交流活動還包括參觀「故宮館藏 × 香港非遺」展覽，該展覽展出逾10幅由故宮文創‧近50件由香港非物質文化遺產技藝傳承人製作的精美作品，以及與故宮國寶及香港非遺相關的圖書。學生亦參觀了全國最大的書城深圳書城中心城店。

上月2日第25屆「深圳讀書月」及深港「共讀雙城」的系列活動之一「故宮館藏 × 香港非遺」展覽開幕禮在深圳舉行，新地為活動的支持單位之一。此外，新地亦將贊助2025年4月於沙田新城市廣場舉行的「共讀雙城」香港延伸活動。新地自2008年起亦每年透過「新地齊讀好書計劃」資助千多名基層青少年參觀香港書展，並提供買書津貼，至今有逾三萬名青少年受惠。

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