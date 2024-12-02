內地傳媒引述國務院國資委消息，國資委及國家發改委近日聯合出台政策措施，推動中央企業創業投資基金高質量發展，支持中央企業發起設立創業投資基金，重點要投早、投小、投長期及投硬科技，以具備硬科技實力的種子期、初創期及成長期的科技創新企業為主要投資標的，長期支持陪伴科技創新企業成長壯大，中央企業創業投資基金存續期最長可到15年，較一般股權投資基金延長近一倍，推動國資成為更有擔當的長期資本、耐心資本。
措施提到，針對國資創業投資「不敢投」及「不願投」等問題，健全符合國資央企特點的考核和盡職合規免責機制。建立以功能作用為重點的創業投資基金全生命周期考核機制，既要「算總賬」，對整體投資組合開展長周期考核評價；還要「算大賬」，考核評價以功能作用發揮為核心，兼顧效益回報等要素，不以單純追求財務回報為目標。
下一步，國務院國資委將會同國家發展改革委等部門指導中央企業有序規範推進創業投資基金設立運作，建立創業投資與創新項目對接機制，推動國有資本加大前瞻性戰略性新興產業投資布局，為培育發展新質生產力、實現高水平科技自立自強提供資本支撐。
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