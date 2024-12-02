措施提到，針對國資創業投資「不敢投」及「不願投」等問題，健全符合國資央企特點的考核和盡職合規免責機制。建立以功能作用為重點的創業投資基金全生命周期考核機制，既要「算總賬」，對整體投資組合開展長周期考核評價；還要「算大賬」，考核評價以功能作用發揮為核心，兼顧效益回報等要素，不以單純追求財務回報為目標。

下一步，國務院國資委將會同國家發展改革委等部門指導中央企業有序規範推進創業投資基金設立運作，建立創業投資與創新項目對接機制，推動國有資本加大前瞻性戰略性新興產業投資布局，為培育發展新質生產力、實現高水平科技自立自強提供資本支撐。

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