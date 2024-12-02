Gelsinger退休前，英特爾剛與美國政府的《晶片與科學法》辦公室確定了一筆價值78.6億美元（約613億港元）的撥款，將用於資助英特爾的工廠建設。

Gelsinger是英特爾i486處理器的主要建構者，並在2001年至09年擔任英特爾技術總監。他於09年轉投其他同業，至2021年重返英特爾擔任行政總裁，挽救這家陷入困境的晶片製造商，但英特爾的情况一直未見好轉，核心業務的市場份額流失，又無法打入AI晶片市場，令英特爾陷入長期低迷。今年截至上周五，該公司股價下跌逾五成。

今年8月，英特爾公布了令人失望的季度業績，引發半世紀以來最嚴重的股票拋售。當時英特爾表示，將裁員15%以上，作為價值100億美元的成本削減計劃的一部分。據CNBC報道，英特爾已聘請顧問，以保護自己免受激進投資者的攻擊。

Gelsinger離任後，英特爾已任命兩名高層David Zinsner和 Michelle（MJ）Johnston Holthaus擔任臨時聯合行政總裁，同時董事會正物色新的行政總裁。Zinsner是英特爾的執行副總裁兼財務總監，Holthaus已被任命為新設立的英特爾產品（Intel Products）行政總裁，該部門包含英特爾的客戶端計算服務、數據中心和人工智能業務（DCAI）等。英特爾董事會獨立主席Frank Yeary將在過渡期間，擔任臨時執行主席。英特爾代工廠的領導架構則維持不變。