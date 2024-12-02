峰會期間， 卓悅集團主席兼執行董事陳健文，與暉致醫療管理香港及澳門總經理陳羽微女士及立法會議員（批發及零售界）邵家輝共同進行「推動民生產業 重塑經濟秩序」為相關專題討論。陳健文就電商與實體店的發展趨勢、零售市道情況及突圍策略、卓悅未來策略、如何把握大灣區機遇及提升港商競爭力等內容發表觀點。他指：「傳統的零售模式已經不適應當前的市場環境，特別是移動互聯網和電商平台的興起。電商是零售業未來發展的必經之路，尤其是跨境電子商務」。

對於大灣區機遇方面，陳健文表示「跨境電商可以連接大灣區的龐大人流量，通過科技和政策的支持，及商業模式的變革和創新，實現商品和人的實時接觸」。他又謂，卓悅控股正在積極轉型，通過學習和理解跨境電商的新模式，利用傳統優勢來適應新的市場環境。集團亦期待在明年初能夠帶來新的驚喜，展示跨境電商在大灣區的潛力。