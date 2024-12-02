moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

草姬國際通過上市聆訊 藝人郭晉安任非執董

由藝人郭晉安作為代言人並任非執行董事的保健品、美容及護膚品供應商草姬集團，上載通過上市聆訊的初步招股文件，同時已經委任農銀國際出任獨家整體協調人。根據其初步招股文件顯示，其自1999年成立以來至今，共經營8個自家品牌。在香港的免疫系統保健品的零售銷貨額計，市場佔有率約4.9%，名列第五。由2021年度至2023年度，盈利持續增長，單是2023年度錄得純利便達3950萬元，按年增長41.07%。但是今年度上半年的純利則按年減少59.02%，主要與處理上市涉及開支有關。

雖然上半年度盈利受壓，但是該集團認為，全年度業務會反彈，原因是門店網絡擴大、新產品上市及有利的中央政府政策帶動。現時草姬在港共設有33家自營店及兩間品牌體驗中心、超過80名批發商及2名寄賣商。在今年度上半年錄得的營業額1.18億元，零售業務便佔比58.6%。按產品劃分，保健品佔比達92.6%。上半年度其整體銷量按年減少3萬件，只有83.4萬件，則與其投放廣告減少、美容與護膚品銷量減少2.4萬件等因素有關，但是代謝綜合症護理及抗衰老的保健產品銷量則見增加。

該集團上半年度的的毛利率為74.2%，按年提升1.1個百分點。其更在2022年度及2023年度，分別派息950萬元及1900萬元。在今年3月份，則派特別息3000萬元。但是其強調，未有採納派息政策，將來要視乎財務業績等因素去決定派息與否。

其指出，今次上市集資所得，主要用於策略營銷及推廣活動、優化銷售網絡、擴展及充實產品組合、招聘人材及一般營運資金。該集團的資料又顯示，其於1999年由郭晉安胞姐，亦即主席郭致因、胞弟郭晉安及另一已退出的創辦人創立，並於2000年註冊成若立草姬國際。經完成多次重組後，在上市前，草姬集團的股份由郭致因及執行董事兼營運總監李日勝分別持股90%及10%。

郭晉安則於2022年3月，因為需要投入個人事業、照顧家庭及家族安排下，將其所持草姬國際及Zino三成股權及轉讓予胞姐郭致因，並作出商業撤資，套現共45萬元。郭晉安除擔任品牌大使外，並無任何職務，直到今年5月獲委任為非執董，並且以其出任品牌大使的酬金作為董事金。截至今年6月30日止，該集團應付郭晉安代言費30萬元。在此前2021至2023年度，該集團每年支付代言費用64萬元，去年及今年兩個上半年度的代言費用均為32萬元。在2021年度賬目內，該集團則另有276.5萬元應付予郭晉安列賬，主要為非貿易性質相關的款項。