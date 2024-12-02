雖然上半年度盈利受壓，但是該集團認為，全年度業務會反彈，原因是門店網絡擴大、新產品上市及有利的中央政府政策帶動。現時草姬在港共設有33家自營店及兩間品牌體驗中心、超過80名批發商及2名寄賣商。在今年度上半年錄得的營業額1.18億元，零售業務便佔比58.6%。按產品劃分，保健品佔比達92.6%。上半年度其整體銷量按年減少3萬件，只有83.4萬件，則與其投放廣告減少、美容與護膚品銷量減少2.4萬件等因素有關，但是代謝綜合症護理及抗衰老的保健產品銷量則見增加。

該集團上半年度的的毛利率為74.2%，按年提升1.1個百分點。其更在2022年度及2023年度，分別派息950萬元及1900萬元。在今年3月份，則派特別息3000萬元。但是其強調，未有採納派息政策，將來要視乎財務業績等因素去決定派息與否。

其指出，今次上市集資所得，主要用於策略營銷及推廣活動、優化銷售網絡、擴展及充實產品組合、招聘人材及一般營運資金。該集團的資料又顯示，其於1999年由郭晉安胞姐，亦即主席郭致因、胞弟郭晉安及另一已退出的創辦人創立，並於2000年註冊成若立草姬國際。經完成多次重組後，在上市前，草姬集團的股份由郭致因及執行董事兼營運總監李日勝分別持股90%及10%。

郭晉安則於2022年3月，因為需要投入個人事業、照顧家庭及家族安排下，將其所持草姬國際及Zino三成股權及轉讓予胞姐郭致因，並作出商業撤資，套現共45萬元。郭晉安除擔任品牌大使外，並無任何職務，直到今年5月獲委任為非執董，並且以其出任品牌大使的酬金作為董事金。截至今年6月30日止，該集團應付郭晉安代言費30萬元。在此前2021至2023年度，該集團每年支付代言費用64萬元，去年及今年兩個上半年度的代言費用均為32萬元。在2021年度賬目內，該集團則另有276.5萬元應付予郭晉安列賬，主要為非貿易性質相關的款項。