KPay表示，是次融資由Apis Growth Markets Fund III及Apis Global Growth Fund III領投。總部位於英國的Apis Partners是一家以可持續發展及影響力投資為本的全球私募 股權投資基金公司，管理資產總值達23億美元。

據KPay介紹，該公司成立僅3年，業務遍及香港、新加坡和日本 ，服務超過45,000間商戶，以一站式平台方案促進各種規模的商戶的財務、 營運和數碼轉型，收入年複合增長率達166%。KPay目前與超過150家SaaS供應商、銀行機構及金融服務機構合作， 並計劃將合作伙伴數量增加一倍， 於亞洲地區支援更多企業的財務及數碼轉型。

KPay將全力透過Apis Partners的投資將其版圖擴張至亞洲主要經濟體，包括印尼、菲律賓、 馬來西亞、泰國等，並將運用資金推動業務拓展及策略性併購。Ap is與KPay有著共同願景，相信彼此合作將推動有意義的改變， 他們深信中小企業於社會的重要角色； 而中小企業佔亞洲總就業人數的55.8%， 支持其成長可促進更廣泛的經濟發展並強化地區經濟。

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