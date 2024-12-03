KPay表示，是次融資由Apis Growth Markets Fund III及Apis Global Growth Fund III領投。總部位於英國的Apis Partners是一家以可持續發展及影響力投資為本的全球私募股權投資基金公司，管理資產總值達23億美元。
據KPay介紹，該公司成立僅3年，業務遍及香港、新加坡和日本 ，服務超過45,000間商戶，以一站式平台方案促進各種規模的商戶的財務、營運和數碼轉型，收入年複合增長率達166%。KPay目前與超過150家SaaS供應商、銀行機構及金融服務機構合作，並計劃將合作伙伴數量增加一倍，於亞洲地區支援更多企業的財務及數碼轉型。
KPay將全力透過Apis Partners的投資將其版圖擴張至亞洲主要經濟體，包括印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國等，並將運用資金推動業務拓展及策略性併購。Apis與KPay有著共同願景，相信彼此合作將推動有意義的改變，他們深信中小企業於社會的重要角色；而中小企業佔亞洲總就業人數的55.8%，支持其成長可促進更廣泛的經濟發展並強化地區經濟。
其他報道
極氪領克整合為「極氪科技集團」 力爭兩年內年銷百萬輛新能源車
恒指中午升69點 藥明2股籃籌升幅最大
滬指半日微升0.2% 深成指創板指低收
基建零售債丨耀才證券接獲近5000人認購政府「基建債」
一個月HIBOR連升6日 短息續跌
被納入美國新一輪實體清單 華海清科：核心零部件大部分已自主可控
美國「網絡星期一」續強勁 銷售額135億美元勝預期
TikTok Shop美國「黑色星期五」單日銷售額逾1億美元
屈臣氏全球第16,800家店舖在荷蘭鹿特丹開幕
亞洲聯合基建溢價發新股收購供應鏈管理商51%
SpaceX估值膨脹至2.7萬億港元 傳股東及員工洽售股份
人民幣中間價下調131點創近15個月低 CNH兌美元貶值200點
A股三大指數個別發展 人行今淨回籠2480億人幣
恒指高開35點 香港寬頻獲提收購升7%
日韓股市高開 日經平均指數升逾1%
利福中國短暫停牌 暫未悉因
微創機器人折讓20%配股 集資最多2.7億元
OPEC+據報可能將減產延長至明年第一季末
港股ADR跌4點 夜期高水78點
標指納指同創新高道指獨憔悴 特斯拉升逾3%