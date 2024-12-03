恒指上午開高後走低，但在低位19386點有支持，加上內地股市造好，跌幅逐步收窄，中午收市反升69點，收市報19619點，升0.36%，大市成交金額652億元；國指收報7025點，升0.24%，科指收報4406點，無升跌。