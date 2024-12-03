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恒指中午升69點 藥明2股籃籌升幅最大

恒指上午開高後走低，但在低位19386點有支持，加上內地股市造好，跌幅逐步收窄，中午收市反升69點，收市報19619點，升0.36%，大市成交金額652億元；國指收報7025點，升0.24%，科指收報4406點，無升跌。

藥股走勢佳，藥明生物（2269）升6.7%，報16.54元，藥明康德（2359）升5.4%，報51.7元。成籃籌升幅冠亞軍，先聲藥業（2096）升8.1%，報8.16%。

ATMX個別走，美團（3690）報163.5元，跌2.33%，成交額35.2億元，成最大成交金額股份，阿里巴巴（9988）逆市跌0.06%，報83.95元，騰訊（0700）報400元，升0.05%，小米（1810）報29元，升1.57%。

美國政府公布新一輪對華半導體出口管制措施，將140間中國晶片相關企業列入實體清單

，中芯國際（0981）跌1.7%，報25.95元，華虹半導體（1347）跌0.24%，報20.6元。

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