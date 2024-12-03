韓國駐香港總領事柳泂喆在歡迎辭中指，由於韓國與香港具有互補性的經濟結構，因而具有更大的商業合作潛力，舉例代表性領域包括產品、農畜水產品以及文化合作。為正式加強合作，他提出三項合作建議，包括每年召開香港-韓國商會會議、組成執行委員會，以及按行業開展合作討論。

香港-韓國商會於2014年在韓國駐香港總領事館的支持下成立，旨在促進在港經營的韓國企業與香港企業之間的交流。該商會由香港中華總商會和香港韓人商工會的會員組成，一直推動韓國與香港之間的商業合作。

香港中華總商會會長兼香港-韓國商會會長蔡冠深同意有關建議，尤其是提出通過執行委員會發掘韓國與香港企業的具體合作項目。另外，蔡冠深以「香港是通往大灣區和東盟的門戶」為題，說明通過粵港澳大灣區項目，可以擴大韓國和香港之間的合作機會。

大韓貿易投資振興公社社長UH Jaesun則闡述韓國與香港之間的經濟關系，包括貿易和投資，並提出商業合作方案，包括善用創新系統、通過韓流振興消費市場、利用香港作為發展MICE及金融中心的平台，以及以香港作為戰略基地。

出席今日研討會的嘉賓還包括香港中華總商會對外事務委員會主席陳光明以及香港韓人商工會會長申成哲等，香港中華總商會高層以及對外事務委員會副主席等負責人亦出席；韓國方面則有POSCO、三星、LG及現代等韓國各大企業的管理層以及在港韓國商界人士參加。來自韓國和香港的約40名企業家出席，並共同探討如何加強兩國之間的商業合作。

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