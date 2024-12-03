研究探討員工最有可能「安靜離職」的主要原因。「安靜離職」是一個職場術語，用於描述員工只最低限度地完成其職位描述所要求的工作。

57%員工表示，如果主管令他們感到被低估、對他們微觀管理，或沒有提供讓他們選擇最適合地點工作的靈活性，他們便更有可能 「安靜離職」。22%員工表示目前或曾經在工作中感到失去動力，因為覺得團隊沒有任何舉措幫助他們以適合自己的方式工作，考慮從他們的工作中抽離或尋找新工作。

香港員工似乎也失去對工作的積極性和投入度，只有6%的人認為他們對工作很投入，反映香港員工缺乏參與度和熱情，亦顯示他們的需求沒有得到充分滿足，因而導致安靜離職。但研究表明，如果僱主提供混合工作模式的選項，40%的上班族不太可能會「安靜離職」，或在工作中失去動力。

對於不提供混合工作模式的企業來說，他們將失去最優秀的人才，62%採用混合工作模式的員工表示，如果需要每周返回辦公室五天，他們會考慮離職。

此外，七成一員工會拒絕需要長途通勤的新工作或職位，而七成二員工則只會考慮能容許他們靈活選擇任何工作地點的新職位。除了有七成八員工表示能提高生產力水平外，92%還表示混合工作模式能讓他們根據最適合工作的時間和地點來決定工作時間表外，這亦是其中一個防止員工安靜離職的重要因素。

對於目前未能靈活選擇工作地點的員工而言，五成半受訪者認為，如果主管或老闆允許他們以混合模式工作，他們會有更高的工作滿意度和生產力。

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