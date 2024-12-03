數字政策辦公室(數字辦)提出三項指導性《數據治理原則》，包括數據的開放共享和應用須符合相關法規和保障個人資料私隱，而個人數據共享須獲適當授權的情況下進行；數據安全是實現數據開放與共享的基礎，故數據的開放共享和應用須兼顧數據安全，當中包括數據內容、數據分享流動和使用的安全保障；以及就不同類別的數據採用相應的數據治理原則，以平衡數據的開放使用及保護規範。