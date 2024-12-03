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數字政策辦公室推出數據治理專頁 提項指導性原則

數字政策辦公室(數字辦)提出三項指導性《數據治理原則》，包括數據的開放共享和應用須符合相關法規和保障個人資料私隱，而個人數據共享須獲適當授權的情況下進行；數據安全是實現數據開放與共享的基礎，故數據的開放共享和應用須兼顧數據安全，當中包括數據內容、數據分享流動和使用的安全保障；以及就不同類別的數據採用相應的數據治理原則，以平衡數據的開放使用及保護規範。

創新科技及工業局於去年十二月發布《香港促進數據流通及保障數據安全的政策宣言》，提出優化數據治理作為其中一項行動措施。隨着數字辦在二○二四年七月成立，數據治理專頁旨在整合目前聚焦於數據開放與共享的數據治理策略，具體地闡述政府就數據治理所制定的指導性原則及工作目標，以提升數據的質量和可靠性、促進數據流通共享、加強數據的保護，從而協助政府各部門以及社會各界更好地運用數據，以數據驅動發展。

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