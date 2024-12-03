許長泰指，明年投資者應分散投資，以避開不同風險因素。建議考慮投資東南亞基建、船運及服務業，以規避潛在的關稅風險。此外，看好美國周期性股票及亞洲科技股。

至於對中國經濟看法，有市場人士指內地政府11月初在全國人大常委會通過的化債議案看似並不直接作用於刺激經濟。不過許長泰認爲，現今財政政策傾向於先「填窿」，是必需的第一步，市場應該有耐性等待更多政策出台。

許指出，若中國經濟重現起色，香港上市的中資股會有較好表現。有國策支持的行業如半導體、新能源、電動車短期而言前景較正面，受經濟周期波動影響較小。

此外，若消費者消費意欲改善，互聯網、電商及消費股份前景亦都會相當不錯。許長泰續指，未來中國經濟是否恢復，需留意居民消費情況，尤其是即將到來的農曆新年長假。此外，地產交易量及社會融資增長情況亦是重要指標。

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