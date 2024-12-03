郭鴻寧又表示，貨品可在空港中心完成安檢後，通過定時定點船運送往香港機場，再直接裝機飛往海外。現時每周有19班船往返空港中心和香港國際機場。他續稱，中心的安檢人員有不少來自香港航空公司，確保服務與香港機場保持一致性。

另外，郭鴻寧對於香港機場貨運面臨安檢、運轉、成本等壓力日益加大的問題表示，空港中心將設置三跑道海空聯運專用碼頭及配套轉運設施，例如增加提櫃寬度和高度，每個提櫃可裝4個航空板貨物，相當於每艘船能裝載4架貨機的貨物。

其他報道

摩根資產管理許長泰：美國經濟可望軟著陸 建議股票及債券配置六四比

中國領導人據報下周三舉行中央經濟工作會議

上證綜指收升0.44% 深圳成指及創業板指數走低

內地券商試點跨境理財通明日正式開展

數字政策辦公室推出數據治理專頁 提項指導性原則

研究發現逾半受訪員工混合工作提升工作滿意度

【有片：埋身擊】日圓下跌日經未走低 兩者互動關係有變

港初創企業KPay獲5500萬美元注資

聯儲局理事：傾向本月減息 憂通脹意外上升

韓國駐港總領事柳泂喆提3項建議加強韓港合作

極氪領克整合為「極氪科技集團」 力爭兩年內年銷百萬輛新能源車

恒指中午升69點 藥明2股籃籌升幅最大

滬指半日微升0.2% 深成指創板指低收

基建零售債丨耀才證券接獲近5000人認購政府「基建債」

一個月HIBOR連升6日 短息續跌

被納入美國新一輪實體清單 華海清科：核心零部件大部分已自主可控

美國「網絡星期一」續強勁 銷售額135億美元勝預期

TikTok Shop美國「黑色星期五」單日銷售額逾1億美元

屈臣氏全球第16,800家店舖在荷蘭鹿特丹開幕

亞洲聯合基建溢價發新股收購供應鏈管理商51%

SpaceX估值膨脹至2.7萬億港元 傳股東及員工洽售股份

人民幣中間價下調131點創近15個月低 CNH兌美元貶值200點