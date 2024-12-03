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東莞空港中心首九個月進出口貨值逾百億元人幣 

粵港澳媒體灣區行第二場聯合採訪活動在東莞啟動。香港機場管理局航空貨運及後勤總經理（東莞）郭鴻寧接受本地傳媒訪問時表示，東莞國際空港中心先導計劃在今年首九個月的進出口貨值，已經超過百億元人民幣。隨着永久空港中心項目第一期落成之後，將具備年儲貨能力達100萬噸的規模，並期望完全投入服務後時效將提升三分之一，而貨運服務成本可節省一半。

郭鴻寧又表示，貨品可在空港中心完成安檢後，通過定時定點船運送往香港機場，再直接裝機飛往海外。現時每周有19班船往返空港中心和香港國際機場。他續稱，中心的安檢人員有不少來自香港航空公司，確保服務與香港機場保持一致性。

另外，郭鴻寧對於香港機場貨運面臨安檢、運轉、成本等壓力日益加大的問題表示，空港中心將設置三跑道海空聯運專用碼頭及配套轉運設施，例如增加提櫃寬度和高度，每個提櫃可裝4個航空板貨物，相當於每艘船能裝載4架貨機的貨物。

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