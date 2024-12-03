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港股本月連升2日 恒指升196點 66隻籌報升 晶片股逆市跌

港股在本月連升兩日，恒指午後高位拉鋸，以近全日最高位19768點收市，報19746點，升196點或1%，國指升0.9%，至7072點，科指收報4417點，升0.27%，大市成交金額1267億元，減少13%。

港股競價時段大市總成交額為71.38億港元，佔全日總成交額的5.63%。收市時，恒指成分股錄得升幅的股份有66隻，而錄得跌幅的股份則有15隻，1隻無升跌，而國指成分股錄得升幅的股份有36隻，而錄得跌幅的股份則有13隻，科指成分股錄得升幅的股份有17隻，而錄得跌幅的股份則有11隻。

恒指成分股之中，資金流入及流出分別有79隻對3隻，其中，錄得最大資金流入的藍籌股為騰訊（0700）全日流入9.25億元的資金。而錄得最大資金流出的藍籌股則為藥明生物（2269）全日流出4800萬元資金。

ATMX個別發展，騰訊（0700）收報404.4元，升1.15%，阿里巴巴（9988）收報84.45元，升0.54%，小米（1810）收報29.1元，升1.92%。不過，美團（3690）逆市連跌兩日，收報165.5元，跌1.1%。

藥股走勢佳，藥明系造好，藥明生物收報16.72元，升7.87%，藥明康德（2359）收報52.15元，升6.32%，成藍籌兩隻升幅最大股份，藥明合聯（2268）收報28元，升2%，

美國政府公布新一輪對華半導體出口管制措施，將140間中國晶片相關企業列入實體清單，晶片半導體（2878）跌3%，收報0.475元，中芯國際（0981）逆市跌1.5%，收報26元，華虹半導體（1347）跌1.2%，收報20.4元。

異動股方面，海昌海洋公園（2255）午後急升最多37%，收報0.51元，升18.6%，而宜搜科技（2550）升29.5%，至11.98元收市，成交額3.8億元。

香港寬頻（1310）獲中國移動（0941）提出以每股5.23元全購，溢價8%，同時HGC有意收購香港寬頻，或引發爭奪戰，香港寬頻今早復牌曾高見要約價，收報5.13元，升5.56%，中國移動逆市跌0.069%，收報72.25元。

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