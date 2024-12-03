越秀地產（0123）公布，今年11月份實現合同銷售約100.21億元人民幣（下同），按年下降約15.6%，實現合同銷售面積約為33.46萬平方米，按年上升約0.7%。
今年首11個月累計合同銷售約1,010.2億元，按年下降約24.0%，累計合同銷售面積約為343.25萬平方米，按年下降約15.3%。累計合同銷售金額約佔2024年合同銷售目標1,470億元的68.7%。
今年11月越秀地產的附屬公司通過公開掛牌方式取得北京市一幅地塊約99.64%的實際權益。該地塊位於北京市海淀區上地版塊，規劃總可建築面積合共約14.36萬平方米，規劃用途為二類居住用地。公司實際權益的土地價款約為63.59億元。
另外，公司的附屬公司通過公開掛牌方式取得上海市一幅地塊約27.55%的實際權益。該地塊位於上海市浦東區楊思版塊，規劃總可建築面積合共約15.55萬平方米，規劃用途為三類住宅用地。公司實際權益的土地價款約為21.76億元。
其他報道
港股本月連升2日 恒指升196點 66隻籌報升 晶片股逆市跌
摩根資產管理許長泰：美國經濟可望軟著陸 建議股票及債券配置六四比
極氪領克整合為「極氪科技集團」 力爭兩年內年銷百萬輛新能源車