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本港第三季港口貨物吞吐量按年跌3.5% 貨櫃處理量跌7%

政府統計處公布，本港第三季港口貨物吞吐量按年下跌3.5%，至4370萬公噸，其中抵港港口貨物及離港港口貨物按年分別下跌4.0%及2.5%，至2770萬公噸及1600萬公噸。　　

至於今年首三季港口貨物吞吐量按年上升1.0%，達約1.3億萬公噸。當中，抵港港口貨物及離港港口貨物按年分別上升0.5%及2%，至8380萬公噸及4850萬公噸。

另外，第三季香港港口處理341萬標準貨櫃，按年下跌7%，當中，載貨貨櫃及空貨櫃分別下跌5.2%及13.9%，至275萬標準貨櫃及66萬標準貨櫃。載貨貨櫃中，抵港及離港貨櫃分別下跌5%及5.4%，為147萬標準貨櫃及127萬標準貨櫃。　

至於首三季，香港港口處理1018萬標準貨櫃單位，按年下跌5.7%。當中，載貨貨櫃及空貨櫃分別下跌4.5%及10.2%，至814萬標準貨櫃及203萬標準貨櫃。在載貨貨櫃中，抵港及離港貨櫃分別下跌4.4%及4.6%，至437萬標準貨櫃及377萬標準貨櫃。　　 　　

該處指，第三季經季節性調整的港口貨物吞吐量按季比較下跌6.1%。當中，抵港港口貨物及離港港口貨物按季季分別下跌4.4%及8.9%。港口貨物方面，第三季海運貨物按年下跌6.8%，至2730萬公噸，而河運貨物按年前同期則上升2.7%，至1640萬公噸。至於首三季港口貨物中，海運貨物下跌4.8%，而河運貨物上升12.4%。　

在第三季抵港港口貨物中，重量錄得雙位數字升幅的主要裝貨國家/地區包括為南韓（升56.6%）及新加坡（升22.2%）。但錄跌幅的包括印尼（跌44.1%）、泰國（跌32.3%）及美國（跌29%）、馬來西亞（跌23.6%）。

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