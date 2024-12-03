債券通公司宣布下調多項服務費費率，明年起生效以進一步降低債券通境外投資者交易成本，促進債券通投資交易，不斷提高市場服務水平。
債券通公司擬於2025年1月1日起下調服務費費率包括，交易標的剩餘期限小於或等於一年的，由票面總額的0.0015%下調為0.0006%；交易標的剩餘期限大於一年的，由票面總額的0.0030%下調為0.0012%。
該公司指出，是次減費幅度達到60%，為債券通運行7年來債券通公司服務費最大降幅，也是公司第四次減費。此舉凸顯了債券通公司積極響應投資者關切，助力債券通機制向好發展，致力於長期為市場提供切實服務的決心。
截至2024年10月底，債券通投資者800餘家，覆蓋近40個司法管轄區，類型包括了資產管理公司、主權財富基金、銀行、證券公司、養老基金、保險公司、對沖基金、慈善基金等各類機構。
2024年1至10月，債券通交易總量近9萬億元人民幣，日均交易431億元，創下歷史新高，是2017年上線之初的20倍，七年來的年均增速62%。
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