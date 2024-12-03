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金管局推「智安存」冀助減少存戶面對騙案時損失  

因應近期新的騙案手法持續出現，例如騙徒假扮網上購買平台買家向受害人發釣魚連結，誘使受案人提供網上銀行資料，進行未經授權轉賬，甚至在Whatsapp發訊息招聘人看點擊提高銷量，誘使受害人存入更多款項到指定戶口等，金融管理局落實推出「智安存」（Money Safe）作為保障措施。金管局副總裁阮國恒表示，現時很多騙案聚焦於轉賬有關，新的措施有助用戶可以確保部份存款受保護，並在轉賬前「停一停、諗一諗」，冀在9至12個月內在零售銀行及虛擬銀行全面推動。

他指出，「智安存」旨在讓容易受害的一群，在家人協助下可自行確定指定金額受保護，並在有需要時，可以自行到銀行分行解除或調整有關受保護金額的限制。銀行則要在3天內執行客戶指示，及向客戶發出通知。新的措施會在儲蓄、支票、定期存款及外幣戶口適用。至於個別銀行理財戶口會否一次過讓用戶設定「智安存」，還是需要逐個戶口去處理，則要由各銀行去決定。此前當局已經和業界做了「軟諮詢」，料銀行需時作出改動，及教育前線員工，期望20間零售銀行及8間虛擬銀行在9個月落實「智安存」，最遲不超過12個月即明年底前去全面落實。現時首階段料會有數家銀行向特定存戶群推出「智安存」。他強調，「智安存」雖然未致確保存戶萬無一失，但是最少在被騙款時，仍然有若干款項留存，而不致一無所有。

另透過進一步安排，他稱，可讓銀行存戶可以在開新戶口時不用選擇即時開設網上銀行，而是要到分行去開設網銀戶口，他期望，這能夠令受害人遇到騙徒時需要經網銀轉賬時，不會因為容易開設網銀戶口及迅速完成轉賬導致損失。有關安排料在明年上半年推出，這變相多一重機會讓銀行職員可「提一提」客戶。至於在虛銀方面，根據安排，他們將會安排與存戶面見，甚至作額外認證。他進一步稱，他們亦因應網銀可登記第三方戶口供轉賬之用，他們亦正考慮，將來讓銀行存戶撤銷有關登記，甚至設定轉賬限額，藉此加強對容易受騙的存戶之保護。

他又說，將於12月8日將「可疑賬號警示」，安排在櫃員機方面推出，並提示存戶轉賬時留意或遇到可疑賬戶，提高警覺。至於在手機應用程式連結確認內確認網上交易方面，阮國恒稱，目前已有30%銀行落實並使用，希望在今年底前銀行界進一步推動，這比過往用短訊驗證碼確認交易降少了六成問題交易。他亦不諱言，現時很多欺詐騙案，除了要和警方等合作外，期望將來電訊機構也能夠進一步配合，合作去進一步減少騙案發生。

 

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