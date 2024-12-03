騰訊（0700）正式啓動碳尋計劃二期（CarbonX Program 2.0），旨在進一步推動下一代氣候科技發展與能力建設、助力實現2050年全球淨零排放目標。碳尋計劃二期面向全球招募具潛力的創新技術方案，並為其提供催化資金及資源支持。
集團指出，共同應對全球暖化問題、力推淨零排放目標的過程中，主要挑戰是高達75%的脫碳技術方案尚未成熟。秉持「科技向善」的使命，騰訊期待通過碳尋計劃，加速技術發展和規模化應用，以助力各行各業及全社會共同達成《巴黎協定》的目標。
碳尋計劃二期計劃徵集全球提案，並將投入億元人民幣支持四個技術領域的早期創新，包括碳移除（CDR）、長時儲能（LDES）、鋼鐵行業碳減排及碳尋製造（CCU），計劃將匯聚並拓展來自多個行業的合作伙伴。
騰訊高級副總裁林璟驊表示，氣候挑戰迫在眉睫，應對關鍵在於加速推動正確的技術進入市場，並驅動變革。碳尋計劃致力發掘並培育這些創新解決方案，助力它們從實驗室走向實際應用。通過二期項目，集團希望構建一個國際生態體系，攜手各方共同加速邁向淨零排放目標。
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