moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

騰訊啓動碳尋計劃二期 將投入億元計人幣支持技術領域創新

騰訊（0700）正式啓動碳尋計劃二期（CarbonX Program 2.0），旨在進一步推動下一代氣候科技發展與能力建設、助力實現2050年全球淨零排放目標。碳尋計劃二期面向全球招募具潛力的創新技術方案，並為其提供催化資金及資源支持。

集團指出，共同應對全球暖化問題、力推淨零排放目標的過程中，主要挑戰是高達75%的脫碳技術方案尚未成熟。秉持「科技向善」的使命，騰訊期待通過碳尋計劃，加速技術發展和規模化應用，以助力各行各業及全社會共同達成《巴黎協定》的目標。

碳尋計劃二期計劃徵集全球提案，並將投入億元人民幣支持四個技術領域的早期創新，包括碳移除（CDR）、長時儲能（LDES）、鋼鐵行業碳減排及碳尋製造（CCU），計劃將匯聚並拓展來自多個行業的合作伙伴。

騰訊高級副總裁林璟驊表示，氣候挑戰迫在眉睫，應對關鍵在於加速推動正確的技術進入市場，並驅動變革。碳尋計劃致力發掘並培育這些創新解決方案，助力它們從實驗室走向實際應用。通過二期項目，集團希望構建一個國際生態體系，攜手各方共同加速邁向淨零排放目標。

其他報道

明源雲建議委安永任新核數師 替代羅兵咸永道

特斯拉中國銷量跌4%至7.9萬輛 按月升16%

在岸人民幣兌美元見逾1年新低  離岸人民幣曾失守7.3

Deel今起提供免費「跨國招聘資源庫」簡化全球招聘流程

債券通公司第四度減服務費 幅度達60%

本港第三季港口貨物吞吐量按年跌3.5% 貨櫃處理量跌7%

人民網指比亞迪與供應商「議價」是理所當然

越秀地產上月合同銷售跌16%至100億元人幣

匯豐私銀：恒指明年底看23420點

東莞空港中心首九個月進出口貨值逾百億元人幣 

港股本月連升2日 恒指升196點 66隻籌報升 晶片股逆市跌

摩根資產管理許長泰：美國經濟可望軟著陸 建議股票及債券配置六四比

中國領導人據報下周三舉行中央經濟工作會議

上證綜指收升0.44% 深圳成指及創業板指數走低

內地券商試點跨境理財通明日正式開展

數字政策辦公室推出數據治理專頁 提項指導性原則

研究發現逾半受訪員工混合工作提升工作滿意度

【有片：埋身擊】日圓下跌日經未走低 兩者互動關係有變

港初創企業KPay獲5500萬美元注資

聯儲局理事：傾向本月減息 憂通脹意外上升

韓國駐港總領事柳泂喆提3項建議加強韓港合作

極氪領克整合為「極氪科技集團」 力爭兩年內年銷百萬輛新能源車