據本報取得今年7月4日的法庭文件，經Rainbow Lead在甘露國際主席持股逾兩成的楊雲耀入稟，以早年持股約27%的前集團大股東四川發展等因應提供虛假陳述，致Rainbow Lead出資逾4.16億元收購股權的交易為由，尋求高等法院聲明有關股權交易無效，並向買方Rainbow Lead退回交易款項，及賠償損失和利息。

消息人士又指，無論甘露國際現管理層及向該集團提出支持的臨沂市河東區人民政府，均對集團自3月停牌後，在短短約9個月便被聯交所提出即刻撤銷上市地位，而非按長期停牌主板公司給予18個月補救期感到噩然。他們冀在上市覆核委員會在12月中旬處理其上訴個案時，考慮到新管理層已經在短時間內盡力滿足復牌要求，並繼續為此努力。該消息人士指，已有小股東促該集團盡快就前管理層遺留的賬目問題，向商罪科舉報。